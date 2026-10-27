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Assistência Programa Mães de Pernambuco abre 2.621 novas vagas para benefício mensal de R$ 300 Confirmações seguem até 24 de novembro ou enquanto houver vagas disponíveis

O Programa Mães de Pernambuco abriu nesta terça-feira (27) um novo ciclo de inscrições. Ao todo, são 2.621 vagas para mulheres que atendam aos critérios da iniciativa, que garante um benefício mensal de R$ 300.

Para participar, é necessário morar em Pernambuco, ser a responsável familiar, estar com o Cadastro Único atualizado e receber o Bolsa Família. Também é preciso não ter vínculo empregatício formal e ser gestante ou mãe, ou responsável por criança de até seis anos.

As interessadas devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br e informar o CPF e a data de nascimento para consultar se atendem aos critérios do programa. As confirmações seguem até 24 de novembro ou enquanto houver vagas disponíveis. Após a consulta, o sistema informará se a mulher está apta a participar ou se ficará em lista de espera.

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Desde 2024, o Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 157 mil mulheres. O programa, do governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), contabiliza R$ 867,4 milhões pagos desde o início da iniciativa, sendo R$ 299,8 milhões em 2026.

Para a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco, a abertura de um novo ciclo permite que mais mulheres tenham acesso ao benefício.

“Cada novo ciclo do Mães de Pernambuco é uma oportunidade de ampliar o apoio às mulheres e às suas famílias. Esse recurso contribui para a renda familiar e ajuda a garantir melhores condições de cuidado para as crianças, especialmente na primeira infância”, destacou.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 9.8494-1298. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As interessadas também podem procurar o CRAS ou o CREAS de referência do município para receber orientações

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