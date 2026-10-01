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O programa Mães de Pernambuco abriu novo ciclo nesta quinta-feira (1º). Ao todo, estão disponíveis 2.760 vagas para mulheres que atendem aos critérios de elegibilidade.



O prazo para confirmação do interesse segue até 22 de outubro ou enquanto houver disponibilidade, segundo a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS),

A validação é realizada de forma inteiramente digital pelo site oficial do programa, mediante preenchimento do CPF e da data de nascimento do titular para saber, na hora, se a inscrição foi aprovada ou entrou na fila de espera.



Para ter direito ao auxílio de R$ 300 mensais, a mulher precisa morar em Pernambuco, ser a responsável pela família e ter o Cadastro Único atualizado, recebendo o Bolsa Família, além de não ter vínculo empregatício formal e ser gestante ou mãe/responsável por criança de até seis anos



O benefício será depositado na mesma conta bancária em que a beneficiária recebe o Bolsa Família e o primeiro pagamento para o novo grupo está agendado para o dia 9 de novembro.

Programa Mães de Pernambuco abre 2.760 vagas para auxílio mensal de R$ 300. Foto: Raissa Maria / SAS





A secretária-executiva de Assistência Social, Kamylla Godê, destaca o papel e o alcance do programa para as famílias pernambucanas. "Todo ciclo que abrimos é uma nova chance para mais mulheres terem acesso a um benefício que já mudou a realidade de milhares de famílias em Pernambuco", afirmou.



Segundo dados do SAS, até 30 de setembro, o programa já destinou R$ 837,4 milhões a mais de 156 mil mulheres em todo o estado desde o seu lançamento.



Para dúvidas e mais informações, a Ouvidoria Social da SAS está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelo e-mail [email protected], telefone 0800.081.4421 ou WhatsApp (81) 9.8494-1298. Também é possível procurar o CRAS ou CREAS mais próximo.

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