Programa Minha Casa Minha Vida aquece mercado e vira aposta de construtoras

A queda da taxa Selic, que vem sendo reduzida desde o meio de 2023 e as últimas mudanças do programa federal Minha Casa Minha Vida, aliadas a programas estaduais e municipais com foco na habitação, tem dado sinais de efeito positivo. O mercado imobiliário vem reagindo e os lançamentos de empreendimentos nesta faixa têm atraído o interesse de incorporadoras que já não olhavam o MCMV com muito otimismo.

Uma das empresas que aposta neste segmento é a Exata Engenharia, que tem o selo Azul e a certificação NDT da Caixa Econômica Federal, e um portfólio de 12 mil unidades entregues. A empresa projeta para este ano o lançamento de 3 mil unidades do Minha Casa Minha Vida na Região Metropolitana do Recife, mostrado ainda mais disposição em trabalhar com os imóveis subsiados.

Nesta quarta (17), a construtora lançou o condomínio Residence Club Jardim das Oliveiras, no Bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, durante evento que reuniu 400 corretores. O empreendimento conta com 300 unidades, todas com varandas, com plantas de dois e três quartos, distribuídas em 11 blocos. Cada bloco terá pavimento térreo e quatro pavimentos, com quatro apartamentos por andar. São 140 unidades de 3 quartos com suíte e 160 unidades de 2 quartos com suíte reversível e varanda. O projeto arquitetônico é da Gama Arquitetura.

As obras começam este ano e irão gerar 250 empregos diretos e cerca de 1 mil indiretos. A entrega será em 30 meses.

“Nossos empreendimentos da linha Life estão ancorados em três pilares: segurança, mobilidade e qualidade de vida. O grande diferencial desses condomínios é a facilidade do transporte público e a grande oferta de serviços no entorno”, explica Camila Carvalho, diretora comercial da Exata.

As unidades custam a partir de R$ 210 mil e se enquadram na faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O Residence Club Jardim das Oliveiras representa 10% do total de unidades do MCMV que a Exata Engenharia planeja lançar nos próximos 36 meses.

Os clientes das primeiras 50 unidades comercializadas terão como benefícios a gratuidade no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e registro do imóvel, aplicado aos clientes do MCMV e FGTS. Isso representa uma economia de mais de R$ 10 mil para o cliente.

“Este é mais um empreendimento que lançamos no bairro de Dois Carneiros. A Exata já entregou na mesma localização 780 unidades, em dois condomínios clube com a tipologia semelhante e que já impactou bastante o bairro, com novas perspectivas de moradias, urbanização dos acessos e incremento do comércio e serviços na vizinhança”, afirma Guilherme Carvalho, Diretor da Exata Engenharia.

Os apartamentos de 3 quartos têm 56,01m² (pavimento térreo, com varanda estendida) e 54,48m² (demais pavimentos). Contam com suíte, varanda, sala, WC, cozinha, área de serviço e piso em cerâmica. Já os apartamentos de 2 quatros possuem 47,86m² (pavimento térreo, com varanda estendida) e 46,33m² e 46,03m²(demais pavimentos). A planta contempla suíte reversível, varanda, sala, WC, cozinha e área de serviço.

A estrutura do Residence Club Jardim das Oliveiras inclui esquadrias na cor branca, guarita, entrada de veículos com portões automáticos, entrada de pedestre, zeladoria, gás encanado, vagas de automóveis, motocicletas e bicicletas, piscina adulto, infantil e prainha, churrasqueira, salão de festas com copa, espaço kids, coworking, campinho, playground, play baby, pet place, fitness ao ar livre, redário, praça, bicicletário, locker e sala do síndico (administração).

