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Mercado imobiliário Programa "Minha Casa, Minha Vida" impulsiona mercado imobiliário de Caruaru Cidade segue como um dos mercados mais sólidos de Pernambuco

O mercado imobiliário do interior de Pernambuco registra um crescimento nos últimos anos. Na região, Caruaru segue como um dos mercados mais sólidos de Pernambuco, com cerca de 400 mil habitantes, influência sobre aproximadamente 50 municípios e crescimento de 61% no volume de financiamentos imobiliários entre 2021 e 2024, alcançando R$ 2,47 bilhões

Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que a participação dos apartamentos em Caruaru passou de 9,1% para 18,8% dos domicílios entre 2010 e 2022. No período, o número de apartamentos cresceu 198%, passando de 8.728 para 26.038 unidades.

Neste crescimento, o programa “Minha Casa, Minha Vida” se tornou um grande aliado. Para 2026, a meta da iniciativa em todo o país é de 3 milhões de moradias até o final de 2026, com previsão de contratação de 1 milhão de unidades.

Uma das empresas que apostam no mercado caruaruense é LaVentana Empreendimentos. Com o lançamento comercial do Ventana Shopping Indianápolis, nesta terça-feira (28), a construtora fará um investimento privado de R$ 101 milhões, com a geração de 120 empregos diretos e 50 indiretos.

O projeto reúne 432 apartamentos enquadrados nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, com possibilidade de utilização também do Morar Bem Pernambuco, e marca a entrada da incorporadora criada pela Construtora Vertical no segmento de habitação econômica.

O sócio diretor da Vertical e da LaVentana Tiago Lucas explica o que o crescimento do mercado em Caruaru motivou o investimento. "Escolhemos iniciar essa trajetória por Caruaru porque a cidade reúne crescimento econômico, expansão do crédito imobiliário e demanda consistente por moradia. É um mercado estratégico para o início da atuação da LaVentana e da nossa expansão em Pernambuco", afirma Tiago Lucas, sócio diretor da Vertical e da LaVentana.

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