Habitação Programa Morar Bem é apresentado durante Encontro Nacional da Construção Civil Destinado a reduzir o déficit habitacional, a iniciativa foi incluída no painel sobre política públicas que estão contribuindo para esse objetivo

O programa Morar Bem Pernambuco foi tema de painel durante um painel do 98° Encontro Nacional da Indústria da Construção.

Realizado em São Paulo, o evento é um dos principais e do calendário anual da construção civil e da incorporação imobiliária no Brasil, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes - resposável por apresentar o Programa - participou de um debate onde foram apresentadas iniciativas parceiras e boas práticas adotadas pelos estados e municípios no intuito de possibilitar modelos para a produção habitacional. Também participaram do mesmo debate o secretário Nacional de Habitação, Hamilton Madureira; e a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães.

“Fomos convidados pela CBIC para expor a implantação do Morar Bem - Entrada Garantida e as ações adotadas por Pernambuco em relação ao combate do déficit habitacional, em especial para habitação de interesse social”, destacou Simone.

O ENIC é um espaço onde a agenda estratégica da indústria da construção é traduzida em debates amplos e qualificados, reunindo importantes atores públicos e privados, bem como especialistas nacionais e internacionais. Também participaram do encontro o secretário executivo de habitação, André Fonseca, e o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira

