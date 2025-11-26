A- A+

Premiação Programa Morar Bem PE do Governo de Pernambuco conquista o 1º lugar no Prêmio Periferia Viva Estado ganhou destaque nacional pela implementação de iniciativas voltadas ao desenvolvimento integral de territórios periféricos

O Programa Morar Bem PE, do governo de Pernambuco, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Periferia Viva 2025, promovido pelo Ministério das Cidades, o que deu destaque nacional ao estado pela implementação de iniciativas voltadas ao desenvolvimento integral de territórios periféricos.

Criado pelo Decreto nº 54.501, de 22 de março de 2023, o Morar Bem PE atende famílias em situação de vulnerabilidade social e atua em frentes como regularização fundiária, com mais de 11 mil títulos de posse entregues, subsídio para aquisição financiada de imóveis por meio do Entrada Garantida, que já possibilitou a compra de mais de 16 mil moradias.

O projeto também trouxe melhoria habitacional através da Reforma no Lar, que está garantindo melhorias em 2,6 mil unidades na Região Metropolitana do Recife, além de políticas sociais integradas, como qualificação profissional e acesso a direitos, que já beneficiaram mais de 5 mil pessoas.

Voltado para famílias com renda de até dois salários mínimos, o programa prioriza mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, idosos e responsáveis por crianças na primeira infância.



O Morar Bem PE tem o objetivo central de reduzir o déficit habitacional do estado, estimado em mais de 380 mil moradias de acordo com a Fundação João Pinheiro.

“O resultado consolida o Morar Bem PE como referência nacional na promoção de moradia digna, inclusão social e enfrentamento às desigualdades nas periferias brasileiras”, afirma o secretário-executivo de Periferias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Pedro Ribeiro.

Periferia Viva

Em sua terceira edição, o Prêmio Periferia Viva registrou recorde de inscrições, com 2.540 iniciativas cadastradas nas categorias Iniciativas Populares, Assessorias Técnicas e Entes Públicos.

Ao todo, foram premiados 178 projetos, entre 150 iniciativas populares, 25 assessorias técnicas e apenas três entes públicos como Pernambuco com o Morar Bem PE.

As iniciativas populares vencedoras recebem prêmio de R$ 50 mil, as assessorias técnicas, R$ 30 mil, e os entes públicos, troféu e certificado. A solenidade de premiação ainda não tem data definida.

As regiões Sudeste e Nordeste concentraram o maior número de premiados, com 58 e 54 iniciativas selecionadas, respectivamente, além de 21 projetos do Norte, 10 do Sul e 7 do Centro-Oeste.

