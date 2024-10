Programa Morar Bem PE incentiva uso de gás natural em residências

A- A+

Com a conexão de 2.500 unidades habitacionais ao gás natural, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) amplia sua base de clientes no segmento de residenciais de interesse social, impulsionada pelo programa estadual Morar Bem PE.

A iniciativa, que atende mais de 8 mil moradores em três municípios, vem transformando o setor com a publicação da Instrução Normativa 01/2023 da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), responsável pelo programa.

“O gás natural é uma alternativa que alia economia e sustentabilidade para o segmento residencial. Desde o início da gestão, revisamos nossa política de dividendos e reforçamos os investimentos para ampliar nossa presença no estado. Estamos focados na expansão, com a meta de dobrar nossa oferta até 2029 e atender mais de 600 mil pessoas. Cada família que adere ao gás natural deixa de gastar até 40% com GLP, economizando cerca de R$ 250 por ano” afirmou o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença.

A Instrução Normativa 01/2023 da Cehab determina a preferência pelo fornecimento de gás natural nos residenciais beneficiados pela modalidade Entrada Garantida do programa Morar Bem. Nesta categoria, o Estado dá R$ 20 mil para famílias com renda de até dois salários mínimos comprarem seu primeiro imóvel com valores de R$ 190 mil a R$ 220 mil.

A titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, que coordena o Morar Bem, destaca que a Entrada Garantida está ampliando a oferta de imóveis novos para a baixa renda no Estado.

"A indústria da construção civil de Pernambuco produzia unidades habitacionais para a classe média e para a classe alta, quando, na verdade, o nosso déficit está concentrado em famílias de até dois salários", disse.

Segundo a secretária, houve um incremento de produção importante em imóveis voltados para a população da faixa de renda mais baixa desde o ano passado.

"Quando lançamos o Entrada Garantida em julho de 2023, o mercado tinha uma oferta de cerca de 3 mil imóveis para a faixa salarial de dois salários mínimos. Hoje estamos com mais de 10 mil unidades para esse púbico", observou.

Benefícios

Segundo Felipe Valença, o gás natural é uma alternativa econômica e sustentável para o mercado residencial. No plano estratégico da Copergás está a meta de dobrar a oferta de gás até 2029, com foco na interiorização e na redução dos custos para as famílias pernambucanas.

Entre os benefícios, além do custo mais baixo, o gás natural em condomínios possibilita previsibilidade tarifária, já que se trata de um setor altamente regulado e com pouca volatilidade de preços.

O produto também gera um menor impacto ambiental, possibilitando a redução de até 37% na emissão de CO2 na atmosfera, em relação ao seu principal concorrente, o GLP. "Este, inclusive, é um ponto para os empresários considerarem ao buscar construções ambientalmente corretas", comenta.

Valença também destaca a versatilidade do combustível, que pode ser usado em diversas aplicações, do aquecimento do chuveiro ao uso na cozinha, como menor risco de desabastecimento, por ter um fornecimento contínuo e sem estocagem e, por isso, mais seguro e menos demandante de espaços, já que não há a necessidade de estocar botijões.

