Programa Nacional de Crédito Fundiário lança linha de crédito para jovens de áreas rurais

O coordenador geral do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Hebert Rodrigues Pereira, apresentou hoje (04) o Plano Nacional de Crédito Fundiário Jovem ao secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Aloísio Ferraz, e ao presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe), Henrique Queiroz. A apresentação ocorreu na sede do Instituto, com a presença de representantes do PNCF estadual, Caetano de Carli, e do Iterpe, Cleodon Ricardo.

De acordo com Aloísio Ferraz, secretário de Desenvolvimento Agrário, essa iniciativa representa um passo importante para expandir o acesso ao crédito no setor agrícola. “O plano tem como objetivo beneficiar jovens entre 18 e 29 anos, incluindo filhos de produtores, oferecendo-lhes a oportunidade de adquirir propriedades rurais e viabilizando a sucessão dos negócios das famílias de agricultores”, declarou.

Henrique Queiroz, presidente do Iterpe, destaca que o objetivo principal é incentivar o investimento na agricultura familiar, garantindo qualidade e promovendo a permanência no campo. “Além da aquisição de imóveis, os recursos também podem ser utilizados para estruturar a propriedade, implementar projetos produtivos ou contratar assistência técnica para a extensão rural”, comentou.





