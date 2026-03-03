A- A+

Tecnologia e Games Programa oferece capacitação gratuita em cibersegurança e IA para mulheres no Recife São 40 vagas para os cursos entre os dias 17 e 20 de março, no laboratório do Porto Digital

Nova edição do “Mulheres em Ciber”, cujo foco é a formação técnica em cibersegurança, oferta 40 vagas gratuitas para os cursos, que ocorrerão presencialmente, de 17 e 20 de março, das 9h às 17h, no laboratório do Porto Digital, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

O programa de capacitação é realizado pela Bidweb Security IT, com apoio da TrendAi, do Porto Digital e da Associação Brasileira de Empresas de Software. As vagas têm foco em segurança em nuvem e inteligência artificial (IA), áreas que são estratégicas diante do avanço das ameaças digitais e da crescente migração de dados para o ambiente de armazenamento.

O curso é voltado apenas para mulheres com vínculo ou formação na área de tecnologia, incluindo estudantes, profissionais já atuantes ou em processo de transição de carreira que possuam conhecimento técnico prévio.

Para a CEO da Bidweb Security IT, Flávia Brito, o programa vai além da capacitação pontual. O objetivo é responder a uma demanda do mercado de trabalho. Segundo estudos internacionais, as mulheres representam menos de 25% da força de trabalho digital global em cibersegurança.

“A cibersegurança cresce em ritmo acelerado, mas ainda existe uma baixa presença feminina nas áreas técnicas mais especializadas. O 'Mulheres em Ciber' surge justamente para ampliar acesso, criar oportunidades reais e fortalecer a participação das mulheres em decisões tecnológicas estratégicas”, afirma.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Bidweb, na aba do programa Mulheres em Ciber 2026.

Neste ano, a edição tem um formato ampliado, com vagas distribuídas entre participantes do programa Embarque Digital e candidatas do público externo. A seleção será feita por uma comissão, que irá considerar o correto preenchimento das informações, envio da documentação e atendimento aos critérios definidos em edital.

Por fim, Flávia Brito destaca que a ampliação do modelo busca democratizar o acesso ao conhecimento técnico em áreas emergentes. “Quando ampliamos o acesso à formação em segurança digital e inteligência artificial, não estamos apenas qualificando profissionais. Estamos contribuindo para um ecossistema tecnológico mais diverso, inovador e preparado para os desafios atuais”, finaliza.

Serviço

Programa: Mulheres em Ciber 2026.

Área: segurança na nuvem e inteligência artificial.

Vagas: 40.

Período do curso: 17 a 20 de março de 2026.

Horário: 9h às 17h.

Local: Laboratório do Porto Digital – Bairro do Recife.

Inscrições: 2 a 4 de março, pelo site www.conteudo.bidweb.com.br/mulheres-em-ciber-2026.

Resultado: 5 de março.

