Programa oferece duas mil bolsas integrais de pós-graduação para a advocacia pernambucana

Estão abertas as inscrições para os advogados pernambucanos concorrerem a duas mil bolsas integrais de pós-graduação em Direito Trabalhista e Previdenciário. A iniciativa integra a 2ª edição do maior programa de pós-graduação gratuito da advocacia brasileira, lançado pela Escola Superior de Advocacia Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA Nacional/CFOAB) em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

Em Pernambuco, a partir de parceria também com a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE) da OAB Pernambuco, estão sendo oferecidas 2 mil bolsas de estudos integrais para o curso de pós-graduação Lato Sensu em “Prática em Advocacia Trabalhista e Previdenciária”, na modalidade a distância, oferecido pela Faculdade de Direito da FMP do Rio Grande do Sul. As inscrições, com regras em edital público, podem ser realizadas até o próximo dia 31 de março.

A seleção será realizada por critérios socioeconômicos e prova objetiva, que acontece no dia 26 de maio de forma online. Para participar, o advogado precisa ter renda bruta familiar de, no máximo, 6 salários mínimos; disponibilidade de 10 horas semanais de dedicação exclusiva ao curso de pós-graduação; ser regularmente inscrito nos quadros da OAB e estar em dia com as anuidades ou ter sido aprovado em todas as fases do 39º Exame de Ordem e concluído a graduação em Direito com mediante colação de grau.

O edital pode ser acessado no site da ESA Nacional (esa.oab .org.br). A taxa de inscrição custa R$30. “É o maior programa de pós-graduações gratuitas já oferecido por uma instituição pública ou privada”, destaca Ronnie Preuss Duarte, diretor-geral da ESA Nacional.

“Esse é um programa de cunho social relevante e com certeza uma oportunidade muito importante para a qualificação e crescimento profissional dos advogados pernambucanos”, ressalta o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins.

“Nossa missão é incentivar a formação continuada, impulsionando o crescimento profissional e contribuindo para a entrega de serviços altamente qualificados”, ressalta a vice-presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella. “A missão da ESA-PE é dar suporte para moldar uma advocacia cada vez mais preparada, informada, especializada e engajada com a justiça e com a sociedade pernambucana”, aponta Leonardo Moreira, diretor-geral da ESA-PE.



