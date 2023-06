Programa para baratear carros será lançado nesta segunda (5), diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (5) que o governo irá lançar ainda hoje o programa voltado para baratear carros populares. Segundo o ministério, as medidas serão anunciadas no Palácio do Planalto após cerimônia sobre o Meio Ambiente.

Mais cedo, ele afirmou que o governo decidiu dar uma "repaginada" no programa, acrescentando que a iniciativa passou a ser mais voltada para o transporte coletivo (ônibus) e de carga (caminhões).

Inicialmente, o governo anunciou, em 25 de maio, redução de impostos para baixar o preço final dos carros populares em até 10,96%. A proposta valeria para veículos com valor final de até R$ 120 mil.

Em vez de isentar impostos, o governo pretende conceder crédito tributário às empresas do setor, como O Globo mostrou na sexta-feira.

Ou seja, ao invés de deixar de recolher o tributo no ato, o governo vai conceder crédito para que as empresas possam abater no pagamento de impostos no futuro. A isenção havia sido criticada à época do anúncio do programa.



Com o redesenho feito pela Fazenda, a isenção deve ser substituída por um bônus que vai de R$ 2 mil a R$ 8 mil e será abatido diretamente do preço do carro. Para compensar essa queda de receita, o governo pretende antecipar a reoneração do diesel, que só estava prevista para janeiro de 2024.

