Seg, 27 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Combustíveis

Programa para navegação sustentável prevê linhas de créditos 'verdes' via fundos, diz MME

Um dos focos é incentivar a infraestrutura portuária para movimentação, armazenamento e abastecimento de combustíveis sustentáveis de navegação nos terminais

Reportar Erro
Programa para navegação sustentável prevê linhas de créditos 'verdes' via fundosPrograma para navegação sustentável prevê linhas de créditos 'verdes' via fundos - Foto: Getty Images/Reprodução

O Programa Nacional de Combustível Sustentável de Navegação (PNCSN) está prevendo linhas de crédito "verdes" via Fundo Marinha Mercante, Fundo Clima e instituições públicas federais de fomento. Os recursos poderão ser destinados, por exemplo, para retrofit, combustíveis aquaviários sustentáveis e adequação de infraestrutura portuária. O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou nesta segunda-feira (27) o relatório do grupo de trabalho com foco na descarbonização do transporte aquaviário e no "fortalecimento" da indústria nacional neste setor.

Um dos focos é incentivar a infraestrutura portuária para movimentação, armazenamento e abastecimento de combustíveis sustentáveis de navegação nos terminais. O diagnósticos aponta que o Brasil ainda carece de portos plenamente preparados para receber embarcações consideradas de "nova geração" e operar múltiplos combustíveis sustentáveis.

Os requisitos de segurança e manuseio de hidrogênio renovável, amônia verde, metanol e biocombustíveis líquidos, por exemplo, são diferentes dos protocolos associados aos combustíveis fósseis tradicionais. Ainda no campo do financiamento e da inovação, estão previstos projetos-piloto em portos estratégicos A agenda também inclui a criação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), programas de capacitação técnica, dentre outras ações.

Leia também

• Governo propõe reduzir impostos sobre combustíveis usando receita extra com petróleo

• Governo amplia prazo para empresas informarem lucro sobre combustíveis

• Conferência na Colômbia discute menor uso de combustíveis fósseis

O escopo do Programa sobre Navegação é tratado no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), colegiado composto por 17 ministros do Estado. O relatório do grupo de trabalho, com técnicos de diferentes áreas, apontou ainda para a avaliação da viabilidade de inclusão dos combustíveis aquaviários sustentáveis no RenovaBio, considerando impactos econômicos, desafios regulatórios e eventuais ajustes legais.

O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis. Dentre os principais instrumentos de execução dessa política está a definição das metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) e a certificação da produção de biocombustíveis. A ideia é fazer uma a integração da produção doméstica de combustíveis sustentáveis para navegação com as políticas públicas já existentes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter