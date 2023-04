Programa piloto que beneficia a pesca artesanal é lançado em duas universidades públicas de PE

A- A+

As Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco passaram a incluir no cardápio, a partir desta terça-feira (4), o peixe produzido em arranjos produtivos locais do Estado. A iniciativa é pioneira e faz parte do Programa RU Na Hora do Pescado Artesanal, anunciado pelo Governo Federal. Ele foi lançado na rede pública universitária pelo ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, em evento no Salão Nobre da UFRPE. De acordo com o ministro, o primeiro município contemplado foi o de Itamaracá, mas o calendário e as cidades ainda serão definidas pelas universidades. O pescado artesanal fará parte das refeições de 14 mil estudantes pernambucanos e, inicialmente, será oferecido uma vez por semana. Quando a ação estiver mais amadurecida, serão vendidas duas toneladas de peixe por semana para as universidades, totalizando oito toneladas ao mês.

Segundo o ministro, o início do programa também permitirá a capacitação técnica de profissionais que trabalham na área, o que vai garantir os cuidados de higiene e o certificado dos pescadores. Os detalhes também serão aprofundados em reuniões que ocorrerão ainda esta semana.



“Vamos ver os gargalos para ir resolvendo eles. Esse programa está sendo tratado em Pernambuco como um programa piloto, mas já repercute no País inteiro. Tanto o reitor Alfredo Gomes, da UFPE, como Marcelo Carneiro Leão, da UFRPE, me deram conta do questionamento que está sendo feito e me convidaram para conversar na próxima reunião do fórum de reitores sobre este programa, porque há uma vontade de adesão muito grande para o País”, declarou André de Paula.





