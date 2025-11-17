Programa Recentro é finalista no Prêmio Nacional de Turismo 2025
Projeto da prefeitura reúne ações de requalificação, incentivos fiscais e parcerias público-privadas
O programa de Revitalização do Centro do Recife, o Recentro, do Gabinete do Centro, é finalista do Prêmio Nacional de Turismo 2025, na categoria “valorização do patrimônio cultural”. Considerada uma iniciativa destaque no turismo pelo Governo Federal, através do Ministério do Turismo, o Recentro concorre com o Parque Arqueológico Pedra do Sol (MG) e com Renato Bellini (RJ), criador do aplicativo “Passeio Carioca”. O resultado será divulgado no dia 21 de novembro, e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de dezembro, em Brasília.
Na descrição enviada ao Ministério do Turismo, o Gabinete do Centro explica que “mais do que um programa de restauro, o Recentro busca restituir vitalidade urbana ao coração da cidade, atraindo moradores, empreendedores e visitantes, ao mesmo tempo em que fortalece o orgulho e o pertencimento cultural da população. Suas ações vão desde o retrofit de edificações e o restauro de ícones como o Mercado de São José, até projetos de ativação cultural como o Viva o Centro, Cores no Centro e a Rota Histórico-Cultural do Centro. Em síntese, o objetivo é transformar o Centro do Recife em um território vivo, habitável e sustentável, onde preservação e inovação caminham juntas para impulsionar o turismo, o desenvolvimento urbano e a justiça territorial”.
O Programa de Revitalização do Centro do Recife apresentou ações como a promoção de incentivos fiscais para proprietários que estivessem interessados em requalificar seus imóveis e as presentes articulação com o Banco do Nordeste e com a Caixa Econômica Federal, para oferecer linhas de financiamento de retrofit. Até dezembro de 2024, 129 projetos e obras públicas haviam sido entregues pelo programa, além de 28 obras e investimentos privados, segundo dados divulgados pela prefeitura do Recife.
“É com muita alegria que recebemos a notícia de que somos finalistas deste prêmio nacional do Governo Federal. Só em figurar entre as iniciativas destaques de outras cidades do país já mostra que a criação do Gabinete do Centro pelo prefeito João Campos foi uma iniciativa acertada e que estamos no caminho certo”, comentou Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro.
