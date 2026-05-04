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Capacitação Programa seleciona 100 iniciativas culturais do Norte e Nordeste para capacitação gratuita Inscrições vão até 7 de maio; iniciativa do Ministério da Cultura oferece formação em captação de recursos e qualificação de projetos para organizações e coletivos

Terminam no próximo dia 7 de maio as inscrições para o programa Phomentando a Cultura, iniciativa que pretende capacitar gratuitamente 100 organizações e coletivos culturais das regiões Norte e Nordeste.

Com vagas limitadas, o projeto busca fortalecer a gestão e ampliar a sustentabilidade financeira de iniciativas que atuam no setor cultural.

Realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Phomenta, com aprovação pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o programa é voltado a organizações da sociedade civil (OSCs), pontos e pontões de cultura, coletivos e grupos culturais sem fins lucrativos.

A proposta é oferecer uma jornada formativa estruturada em dois eixos principais: credenciamento de projetos na Lei Rouanet e qualificação técnica de iniciativas culturais.

Podem participar organizações formalizadas ou coletivos não formalizados que atuem há pelo menos cinco anos em territórios das regiões Norte e Nordeste. Entre os critérios, é necessário não promover partidos políticos, religiões específicas, violência ou atividades ilícitas.

Para OSCs formalizadas, são exigidos documentos como estatuto atualizado, CNPJ ativo, atas e comprovações financeiras incluindo receita bruta inferior a R$ 500 mil em 2025. Já coletivos informais devem apresentar comprovação de atuação contínua, além de referências institucionais.

O programa será realizado majoritariamente em formato remoto, com módulos acessíveis em Libras, além de encontros presenciais voltados à conexão entre os participantes. As organizações selecionadas também terão acesso a mentorias individualizadas.

Segundo o diretor executivo do Instituto Phomenta, Rodrigo Cavalcante, a iniciativa busca ampliar o impacto das ações culturais nas regiões atendidas.

“Acreditamos na potência da cultura do Norte e Nordeste e queremos contribuir para o fortalecimento dessas organizações”, afirmou.

As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site oficial do programa.

Serviço

Programa Phomentando a Cultura

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Público-alvo: OSCs e coletivos culturais das regiões Norte e Nordeste

Mais informações: https://www.phomenta.com.br/phomentando-a-cultura

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