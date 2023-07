A- A+

Agro Programa Soja Sustentável abre inscrições para startups de agricultura inteligente Destaque fica com as propostas que agreguem valor à conservação da vegetação nativa em propriedades rurais na região do Cerrado

O Programa Soja Sustentável do Cerrado – Edição 2023 abriu suas inscrições para startups interessadas em desenvolver projetos de inovação tecnológica voltados para uma agricultura inteligente, livre de desmatamento e adequada ao clima. Fruto de uma parceria internacional entre o AgTech Garage, que faz parte do grupo PwC, e o Land Innovation Fund, o PSSC terá à sua disposição um financiamento de US$ 600 mil da startup Finance Facility para apoiar até 20 projetos inovadores.

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma apoiadora estratégica do programa e recentemente renovou sua parceria por mais dois anos. As inscrições foram abertas em 26 de julho e seguirão até 16 de agosto. As startups selecionadas poderão receber um apoio financeiro de até US$ 50 mil. O programa ganhou uma abordagem mais ampla, com enfoque no desenvolvimento e implementação de soluções de inovação que promovam uma cadeia de suprimentos de soja sustentável, livre de desmatamento e de conversão de vegetação nativa.

José Menezes, o gerente de Mobilização Empresarial da Embrapii, destaca que o Programa Soja Sustentável do Cerrado está alinhado com a agenda de sustentabilidade da empresa, na qual 67% dos contratos estão vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O setor agroindustrial tem sido o que mais recebe apoio da Embrapii, com projetos em 19 áreas diferentes.

"A Embrapii apoia iniciativas de sustentabilidade para o campo de forma sistemática. Acreditamos que a inovação tecnológica é fundamental para uma agricultura inteligente e não degradante", destaca Menezes.

Além da Embrapii, o PSSC conta com outros parceiros estratégicos, como o CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) e a Embrapa, em colaboração com a Cargill. A Embrapii será a responsável por conectar startups e empreendedores com os centros de pesquisa para o desenvolvimento dos projetos selecionados, além de cofinanciar iniciativas específicas com recursos não reembolsáveis. A Unidade Embrapii CPQD apoiará projetos nas áreas de Inteligência Artificial, Blockchain, Conectividade, IoT e outras tecnologias que se enquadrem na área de expertise da instituição.

José Tomé, CEO do AgTech Garage e sócio da PwC, explica que o Programa Soja Sustentável do Cerrado visa conectar produtores, pesquisadores, especialistas e o mercado, proporcionando condições para que os empreendedores tenham acesso a diversas expertises para desenvolver, testar e escalar suas soluções.

Nesta nova edição do programa, a Cargill será responsável por agregar valor de mercado na validação e avaliação das soluções, oferecer suporte em eventos e workshops, além de ajudar no engajamento com agricultores, aproximando empreendedores e produtores rurais. Por sua vez, a Embrapa oferecerá suporte contínuo de especialistas para o desenvolvimento das soluções, participando da análise das propostas, realizando mentorias e masterclasses.

Seleção de projetos

Na seleção dos projetos para a nova edição do Programa Soja Sustentável do Cerrado, serão escolhidas até 10 startups para cada um dos dois ciclos previstos, com duração de um ano. Serão priorizadas iniciativas com foco na fazenda, abrangendo três áreas temáticas relacionadas à sustentabilidade: soluções técnicas e regulatórias para produção sustentável, como agricultura regenerativa, rastreabilidade e conformidade ambiental; redução do desmatamento e degradação de florestas nativas, incluindo a manutenção de recursos hídricos, biodiversidade e prevenção de incêndios; e geração de receita a partir da conservação da vegetação nativa, como soluções para pagamento por serviços ambientais, bioeconomia e mercado de carbono.

Os critérios de seleção incluem a maturidade da solução, o potencial de contribuição para o programa, a clareza no uso dos recursos, a capacidade de inovação e o impacto na criação de um ecossistema agrícola sustentável e de baixo carbono, alinhado às preocupações ambientais e climáticas internacionais.

Ashley Valle, diretora do Land Innovation Fund, destaca que estão em busca de empreendedores dispostos a colaborar na construção de uma paisagem de inovação pela sustentabilidade e a desenvolver soluções tecnológicas ou mecanismos financeiros que contribuam para a preservação da vegetação nativa e a recuperação de áreas degradadas.

Para obter mais informações sobre a iniciativa e fazer inscrições, acesse: https://www.agtechgarage.com/soja-sustentavel/.

