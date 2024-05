Programa UniverCidade é lançado pela Prefeitura do Recife

A- A+

Em evento no Cinema do Porto Digital na última segunda (27), Prefeitura do Recife lança o programa "UniverCidade: Caminhos para Transformação Acadêmica", com participação de representantes das principais instituições de ensino da região: UFPE, UPE, IFPE, UNICAP, UFRPE, UniFAFIRE, Faculdade SENAC e CESAR School o programa tem como objetivo apoiar, conectar e fomentar a comunidade acadêmica do Recife



Alinhado com as diretrizes do Pacto Recife pela Inovação, o programa busca consolidar o Recife como um polo de desenvolvimento tecnológico e científico, promovendo a colaboração ampla entre as partes. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, as vantagens do programa são múltiplas e abrangem diversas áreas.

Segundo Figueiredo, para as instituições de ensino, o programa oferece oportunidades de financiamento/fomento, acesso a comunidades que reúnem o ecossistema acadêmico, e a possibilidade de desenvolver projetos em parceria com a Prefeitura do Recife. Para os estudantes, representa a entrada para o mundo da inovação, capacitações, mentorias e eventos. Para o Recife, o programa é um motor de desenvolvimento econômico, atraindo investimentos, gerando empregos de alta qualificação e posicionando a cidade como um centro de excelência em ciência e tecnologia.

"Hoje reforçamos o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento científico e tecnológico do Recife. Já reunimos o setor produtivo para fazer a adesão ao Pacto Recife pela Inovação e, neste evento, formalizamos o ingresso da academia neste movimento que visa, de forma conjunta e coordenada, posicionar nossa cidade como líder em inovação, transformando os desafios urbanos em oportunidades de crescimento sustentável", explica o secretário.

Junto ao UniverCidade, destacam-se outras iniciativas de impacto significativo como o Eita! e o EitaLabs, voltados para a inovação aberta. Outro destaque é a recém-lançada Rede NIT (Rede dos Núcleo de Inovação Tecnológica da cidade do Recife), que busca fortalecer a comunidade de núcleos de inovação. No evento de lançamento do programa também foi apresentada à comunidade a plataforma Coreto que é um espaço de encontro e que reunirá todas essas iniciativas para a troca de ideias e oportunidades, essencial para a construção de redes colaborativas online e offline.

Plataforma Coreto

A plataforma Coreto está em desenvolvimento pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e segundo Rafael Figueiredo, é a ferramenta que permitirá que tudo isso aconteça, ao integrar todos esses atores permitindo que demanda e oportunidades se encontrem.

A Coreto também facilitará o acesso aos recursos, com a publicação de editais dos principais programas de apoio e investimentos, atração de oportunidades externas e impulsionamento de startups.

