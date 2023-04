A- A+

Neoenergia Programa Vale Luz, da Neoenergia PE, terá equipe em 24 lugares no fim do mês de abril Dos dias 25 a 19 de abril, será possível trocar resíduos por benefícios

A Neoenergia Pernambuco, com seu projeto Vale Luz, oferece aos clientes a oportunidade de trocar materiais recicláveis por desconto na fatura de energia elétrica. Nesta semana, as equipes da concessionária estarão em 24 locais diferentes para recolher os resíduos e garantir o benefício. O Vale Luz é parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Aneel.

Os materiais aceitos pelo Vale Luz incluem metal (latinhas de alumínio e ferro), papel, papelão, plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene), óleos vegetais (como os de coco, de cozinha, soja, canola, girassol, milho), vidros e eletrônicos (exceto geladeiras, refrigeradores e condicionadores de ar). Os materiais precisam estar limpos e, no caso de papéis, já empilhados para facilitar o processo de pesagem.

Além de proporcionar uma conta de energia mais baixa para os clientes, o projeto incentiva o uso racional dos recursos naturais e ajuda a minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente, contribuindo para a sustentabilidade, um dos valores da empresa.

Para participar do Programa Vale Luz, os clientes da Neoenergia devem estar em dia com a concessionária e apresentar sua conta contrato e um documento com foto no local de troca itinerante. Condomínios também podem se inscrever no Vale Luz Condomínio, que oferece coleta de resíduos diretamente nas unidades localizadas na RMR e concede descontos na fatura de energia do condomínio cadastrado. Para se inscrever, basta baixar a ficha de cadastro no site da Neoenergia Pernambuco e enviá-la via e-mail para eficiê[email protected], com o assunto Vale Luz Neoenergia Pernambuco.

RETORNA MACHINE

Além dos pontos fixos e itinerantes, os moradores da Região Metropolitana do Recife ganharam novos pontos do Vale Luz. A Neoenergia Pernambuco concluiu a instalação de quatro máquinas automáticas de reciclagem, chamadas Retorna Machines, em locais distintos da cidade, aumentando as possibilidades de acesso ao Projeto. Os equipamentos podem ser encontrados no Shopping Recife, no Shopping Boa Vista, na Ferreira Costa (Loja Tamarineira) e na Casa Zero, no Marco Zero. Outra unidade deve ser instalada na RMR, nas próximas semanas.

O novo equipamento conta com tecnologia “touch screen”, que explica, na própria tela, como realizar a troca dos materiais e receber seus benefícios.

Inicialmente, as máquinas coletoras receberão apenas latinha de alumínio, caixas longa vida e garrafas PET. Todo o material descartado deve estar higienizado e constar o código de barras legível. É por meio da leitura desse código que a máquina identifica o material e contabiliza os pontos ao usuário. Quem depositar 10 latas de alumínio ou 20 garrafas PET, por exemplo, em qualquer uma das máquinas, terá R$ 1 creditado na conta de luz ou doado para as Instituições/ONGs cadastradas.

CONFIRA OS LOCAIS FIXOS DE COLETA

Madalena - R. Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife

Posto Arrecife - Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife

Container Jaqueira - Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife

Hiper Cordeiro Limoeiro - 449, PE-050, 295, Limoeiro

Casa Zero (apenas latinhas de alumínio e PET) – Rua do Bom Jesus, 237 – Recife

Shopping Recife (apenas latinha de alumínio e PET - Praça de Alimentação - piso 1) - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife



CONFIRA OS PONTOS DE COLETA ATÉ O PRÓXIMO SÁBADO (29)

25/04 - Coqueiral (R. Alcântara, Nº176) - 09h30 às 14h

25/04 - Curado 2 (Av. Dolores Duran na praça da Bíblia) - 09h30 às 14h

26/04 - Bola na Rede (Av. Padre Mosca de Carvalho) - 09h30 às 14h30

26/04 - Bomba do Hemetério (R. Bomba do Hemetério - 09h30 às 11h

26/04 - Ouro Preto (R. Dracena, N°24) - 09h30 às 14h

26/04 - Vila Popular (R. Estudante Alfredo Cantalice, N° 224)

27/04 - Ilha de Deus (Associação Remo) - 15h às 16h

27/04 - Imbiribeira (R. Sargento Silvino de Macedo) - 09h30 às 11h30

27/04 - Loja Neoenergia em Camaragibe (Av. Dr. Belmino Correia, N°747) - 09h30 às 14h

27/04 - UR 7 Várzea (R. Valê do Siriji na Igreja Batista Missionária UR7) - 09h30 às 14h

28/04 - Jardim Maranguape (R. Cento e Cinco no Centro Comunitário) - 09h30 às 14h

28/04 - San Martin (R. Apulcro de Assunção, N° 840) - 09h30 às 14h

28/04 - Tabajara (Av. Tabajara no antigo terminal de ônibus) - 13h30 às 15h30

29/04 – Imbiribeira (R. Manoel de Morais, N° 116) - 09h30 às 14h

29/04 - Ibura (Av. Rio São Francisco próximo a escola Polivalente no projeto AMEC) - 09h30 às 14h

29/04 - Boa Viagem (R. Ernesto de Paula Santos, N° 835) - 09h30 às 14h 29/04



SOBRE A NEOENERGIA PERNAMBUCO - A Neoenergia Pernambuco distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,8 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).

