balanço de 2025 Programas de incentivos fiscais do governo geraram investimentos de R$ 1,07 bilhão no estado Balanços do Prodepe e Proind foram apresentados nesta sexta (19), na sede da Adepe

Os programas de incentivo fiscal do estado geraram investimentos no valor de R$ 1,07 bilhão em 2025. Os dados foram apresentados pelas Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico e pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), na manhã desta sexta-feira (19).

O montante foi alcançado no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e do Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

Empregos

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, os recursos geraram 2.657 empregos. "Pernambuco vive um momento especialíssimo na área de desenvolvimento econômico. (...) A geração de empregos comprova isso", disse.

Cavalcanti também afirmou que alguns setores se destacaram nos investimentos. "Os setores automotivo, metal-mecânico, de bebidas e de alimentos investiram bastante. No Prodepe, a gente fez um processo muito forte de interiorização, em que vai ser encontrada muita coisa na área de bebidas e alimentos", disse.

A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, afirmou que, no quesito geração de empregos, também é necessário que o número de novas vagas no mercado devem gerar ganhos econômicos para o estado.

"A gente precisa de um PIB qualificado que deixe riqueza no território para as pessoas, reduza as desigualdades sociais, pague salários compatíveis com a dignidade humana e que respeite o nosso meio ambiente", disse, acrescentando que "Pernambuco tem um histórico de empreendedores que têm essa missão".

Projetos

De acordo com as Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, foram aprovados 259 projetos na política de incentivos fiscais. Ainda de acordo com os órgãos, para receber incentivos, as empresas devem detalhar alguns números para o governo, como expectativas de número de empregos gerados e valores investidos.

Dos 259 projetos aprovados, 162 foram da Região Metropolitana do Recife (RMR), totalizando R$ 105,2 milhões. Já no interior, foram aprovados 97 projetos, com R$ 963,1 milhões.

Capacidade de atrair investimentos

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, disse que o estado está testemunhando, atualmente, um ambiente propício para investimentos na área da indústria.

"Pernambuco está num momento muito consistente e construtivo. O governo do estado está se preparando cada vez mais e investindo também na sua capacidade de atrair investimentos", comentou.

Ainda de acordo com Renato Cunha, "é papel dos governos estimular um bom ambiente de negócio como em Pernambuco".

