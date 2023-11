Programas facilitam negociação de débitos

A- A+

A renegociação de dívidas surge como uma ferramenta crucial para os consumidores e empresas que buscam restabelecer o equilíbrio financeiro. Estabelecer um acordo é vantajoso e os programas governamentais para quitação de dívidas têm sido uma ótima saída para os endividados. Além disso, esses programas chegam em um bom momento tendo em vista a aproximação da Black Friday e do Natal.

Segundo a economista, Lytiene Rodrigues Cunha, 96,3% da população pernambucana de menor renda está endividada com o cartão de crédito; 31,3% com carnês e 5,3% com crédito pessoal. Além disso, o comprometimento médio da renda das famílias é de oito meses para frente. Sendo assim, a possibilidade de negociação desses débitos é muito importante para a recuperação da capacidade de crédito e de renda dos consumidores, contribuindo até mesmo com a melhora da economia do Estado.

A economista enfatiza que os benefícios das iniciativas de negociação para a população pernambucana são muito bons, porque as taxas de juros estabelecidas são condizentes com a realidade de vida da população. "Houve uma ampliação do valor das dívidas a serem negociadas para R$ 20.000. Então, isso só favorece demasiadamente o pernambucano permitindo que ele saia da inadimplência”, disse Lytiene Rodrigues.

DESENROLA

Entre os programas em vigor, o mais conhecido é o Desenrola Brasil do Governo Federal que, nesta segunda-feira (20), chega a uma nova etapa. A partir de agora, a faixa 1, destinada aos devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que poderão renegociar dívidas de até R$ 20 mil. Além disso, na quarta-feira (22), o programa promove o “Dia D - mutirão Desenrola”, uma ação em parceria com organizações dos bancos, sociedade civil e outros credores para impulsionar o alcance do programa.

SERASA LIMPA NOME

Já nesta terça-feira (21), tem início o último feirão Serasa Limpa Nome do ano. De 21 a 25 de novembro das 9h às 18h, o caminhão do projeto estará na Praça do Carmo, no Recife. Empresas parceiras, como a Neoenergia, bancos, operadoras de telefonia, varejistas, financeiras e securitizadoras oferecerão descontos de até 99%.

CAMPANHA REAGE

Já a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), instituição financeira do Governo de Pernambuco vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (SEDEPE), abre uma nova fase de renegociação de dívidas para empreendedores que tomaram crédito junto à AGE. Por meio da campanha “Reage”, que teve início nesta segunda-feira (20), os clientes também poderão negociar seus débitos. Serão 30 dias com benefícios especiais para pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEI) que estão inscritos em cadastros de inadimplentes há mais de um ano.

