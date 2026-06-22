Projeção de crescimento do PIB de 2026 avança de 1,96% para 1,98% no Focus do BC
Considerando apenas as 56 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,99% para 2,00%
A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu pela quinta semana seguida, de 1,96% para 1,98%. Um mês antes, era de 1,89%.
Considerando apenas as 56 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,99% para 2,00%.
O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.
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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,70% pela quarta semana seguida. Levando em conta apenas as 54 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária permaneceu em 1,66%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 119ª e 66ª semana seguida, respectivamente.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.