Ter, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,80% para 1,76% no Focus do BC

Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Reportar Erro
Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,80% para 1,76% no Focus do BCProjeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,80% para 1,76% no Focus do BC - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,78% para 1,70%.

Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia também

• PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, mais do que o esperado

• Bolsas da Europa operam mistas com techs em queda e dados de PIB no radar

• Dívida pública fica em 82,9% do PIB, e déficit soma R$ 5,5 bilhões

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,31% para 1,20%. Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,24% para 1,00%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 oscilou de 1,81% para 1,80%. Há um mês, era de 1,81%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 85ª semana seguida.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter