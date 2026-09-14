Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,93% para 1,89% no Focus do BC
Crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre
A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,93% para 1,89%. Um mês antes, era de 1,98%. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa diminuiu de 1,89% para 1,86%.
O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.
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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,50% para 1,45%. Levando em conta apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária diminuiu de 1,52% para 1,33%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,96% para 1,87%. Há um mês, era de 1,89%.
Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 78ª semana seguida, respectivamente.