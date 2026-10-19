Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRODUTO INTERNO

Projeção do crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,83% no Focus do BC

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,40% para 1,32%

Reportar Erro
Projeção do crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,83% no Focus do BCProjeção do crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,83% no Focus do BC - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,85% para 1,83%. Um mês antes, era de 1,88%. Considerando apenas as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 1,81%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,40% para 1,32%. Levando em conta apenas as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,35% para 1,31%.

Leia também

• FMI prevê crescimento de 2,2% do PIB do Brasil em 2026

• Opep eleva projeção de combustíveis líquidos e mantém a do PIB do Brasil em 2026 e 2027

• Opep mantém previsões de crescimento do PIB global em 2026 e 2027

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,83% para 1,81%. Há um mês, era de 1,87%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 83ª semana seguida.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter