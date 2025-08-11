A- A+

PROJEÇÃO Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 cai de 2,23% para 2,21% A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 oscilou de 1,88% para 1,87%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu de 2,23% para 2,21%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também passou de 2,23% para 2,21%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 oscilou de 1,88% para 1,87%. Um mês antes, era de 1,89%. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,00% para 1,87%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 caiu de 1,95% para 1,93%, ante 2,00% de quatro semanas antes. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 74ª semana seguida.

