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Produto Interno Bruto

Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,89% para 1,88%

Levando em conta apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária, porém, subiu de 1,33% para 1,36%

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Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,89% para 1,88%Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,89% para 1,88% - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,89% para 1,88%. Um mês antes, era de 1,95%. Considerando apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,86% para 1,85%.

O crescimento esperado pelo mercado está abaixo do previsto pelo Banco Central no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, de 2,0%.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,45% para 1,43%. Levando em conta apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária, porém, subiu de 1,33% para 1,36%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 seguiu em 1,87%. Há um mês, era de 1,98%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 79ª semana seguida.
 

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