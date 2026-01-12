A- A+

PRODUTO INTERNO Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,80% Banco Central aumentou sua estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,0% para 2,3%, no RPM do quarto trimestre

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,80%, pela 5ª semana seguida. Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa subiu de 1,74% para 1,87%.

O Banco Central aumentou sua estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,0% para 2,3%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre. Segundo a autarquia, a elevação refletiu a revisão nas séries históricas das Contas Nacionais Trimestrais (CNT), que afetou, especialmente, o crescimento da agropecuária no primeiro semestre, e um resultado do terceiro trimestre ligeiramente acima do esperado.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 também permaneceu estável, em 1,80%. Há um mês, era de 1,83%. Considerando só as 34 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para período ficou em 1,80%.

As estimativas intermediárias para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 2,0% pela 96ª e 43ª semana seguida, respectivamente.

