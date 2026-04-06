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Produto Interno Bruto

Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85%

Estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira seguiu em 1,80% pela 14ª semana consecutiva

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Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85%Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85% - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,85%. Há um mês, era de 1,82%. Considerando apenas as 36 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,91% para 1,81%.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central. No Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre, a autoridade monetária manteve sua projeção de alta de 1,6% para o PIB em 2026.

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Já a estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira seguiu em 1,80% pela 14ª semana consecutiva. Considerando só as 36 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,78% para 1,67%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 108ª e 55ª semana seguida, respectivamente.


 

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