Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,89%
Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,80% para 1,70%
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu de 1,85% para 1,89% Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,88% para 1,90%.
O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.
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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,77% para 1,70%. Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,80% para 1,70%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,0%, pela 115ª e 62ª semana seguida, respectivamente.