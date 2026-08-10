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Produto Interno Bruto Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 passa de 1,99% para 1,98% Crescimento esperado pelo mercado segue próximo ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,99% para 1,98%. Um mês antes, era de 1,99%. Considerando apenas as 24 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,00% para 1,94%.

O crescimento esperado pelo mercado segue próximo ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,57% para 1,52%. Levando em conta apenas as 23 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária subiu de 1,50% para 1,52%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 126ª e 73ª semana seguida, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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