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INFLAÇÃO Projeção do Focus ultrapassa os 5%, mas Copom deve seguir com cortes de juros, dizem economistas No entanto, Comitê deve se manter cauteloso, com reduções de 0,25 pontos prcentuais até o fim do ano

As projeções para a inflação de 2026 subiram mais uma vez no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Dessa vez, a média de expectativas do mercado ultrapassou, pela primeira vez neste ano, os 5%, chegando a 5,04% e se distanciando cada vez mais do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional em 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Essa é a 11ª semana consecutiva de alta.

Ainda assim, economistas acreditam que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve seguir com o ciclo de cortes na taxa básica de juros, a Selic, mas em movimento cauteloso. Para Fábio Romão, economista da 4intelligence, até existe o risco de uma interrupção nos cortes, mas o mais provável é que apenas siga em um ritmo mais lento do que o antes esperado, mantendo reduções de 0,25 pontos percentuais até o final do ano.

"A Selic está num nível restritivo e existe uma gordura, então mesmo cortando juros, não vai para o campo de estimular a atividade econômica, a taxa vai continuar alta", apontou.

Andréa Angelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos, lembrou ainda que a janela de tempo usada pelo Banco Central para projetar a trajetória da inflação já está em 2027, embora surpresas altistas para o fim deste ano contribuam para a necessidade de cautela.

Ela explica que as projeções do Focus para o fim do ano que vem também estão aumentando, e já chegam a 4,01%. Segundo a economista, os efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã estão entre os principais fatores que explicam essa alta acima do esperado, embora ainda hajam outras pressões sobre os preços de itens como alimentos.

"Nos próximos meses, alimentos devem continuar subindo como reflexo imediato da guerra. Então, primeiro subiu combustíveis, depois os alimentos, que vão encarecendo mais, além de a sazonalidade ruim também atrapalhar", disse ela.

Se até agora a guerra impactava os alimentos a partir do encarecimento do frete, com a alta dos combustíveis, mais a frente a redução da oferta mundial de fertilizantes também pode trazer ainda mais pressões. Esse cenário se soma à previsão de um El Niño e faz com que Romão já projete uma alta de 7% para a alimentação no domicílio ao fim do ano, número bem maior que os 3,6% previstos pelo Focus em 27 de fevereiro, antes da guerra.

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