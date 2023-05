A- A+

Mercado Projeção do mercado para a inflação em 2023 cai abaixo de 6%, mostra Focus Expectativa para 2024 também cai. Previsão para crescimento do PIB nesta ano avança

A mediana das expectativas do mercado para a inflação em 2023 caiu de 6,03% para 5,80%, segundo o boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo Banco Central (BC).

A projeção para 2024 também recuou, pela terceira semana consecutiva, de 4,15% para 4,13%. Para 2025, a estimativa seguiu em 4%.

A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3,25% em 2023 e de 3% em 2024 e 2025, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Na avaliação dos analistas da Ativa Investimentos, Guilherme Sousa e Étore Sanchez, a redução das estimativas para 2023 está associada aos anúncios realizados pela Petrobras na última semana.

A estatal promoveu quedas nos preços da gasolina, diesel e GLP, além de anunciar alterações em sua política de preços, que passa a não depender exclusivamente das cotações do câmbio e do petróleo no mercado internacional.

“Começando pelo anúncio de uma nova política de preços, deixando de lado a paridade internacional e, adicionalmente, com o de corte no preço da gasolina reduzindo o preço médio em R$ 0,40 por litro nas refinarias, o que por si só, já impactaria sobremaneira tanto a inflação corrente como a expectativa de inflação deste ano”, destacam os analistas.

O movimento das projeções do Focus é relevante, uma vez que a desancoragem nas projeções de inflação é um dos fatores citados por autoridades do Comitê de Política Monetária (Copom) como um obstáculo ao início do ciclo de cortes na Selic.

Além dos combustíveis, outro fator que pode influenciar nas expectativas daqui para frente são as discussões no governo sobre possíveis mudanças nas metas de inflação.

Nos últimos meses, após críticas do presidente Lula ao patamar atual, os agentes de mercado passaram a prever alguma elevação na reunião do CMN de junho, quando este assunto costuma entrar em pauta.

A mediana das projeções para a Selic, taxa básica de juros, ao término de 2023 ficou estável em 12,50%. As estimativas para o final de 2024 e de 2025 também seguiram em 10% e 9%, respectivamente

Previsão para o PIB sobe

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 subiu pela segunda semana seguida, de 1,02% para 1,20%. Nas últimas semanas, bancos e gestoras têm elevado suas projeções para o crescimento este ano após a divulgação de indicadores de atividade acima do esperado.

Meta: Dona do Facebook recebe multa recorde de R$ 6,4 bilhões por violar regras sobre dados na Europa

A projeção para 2024 caiu pela terceira semana consecutiva, de 1,38% para 1,30% e, para 2025 continuou em 1,70%.

A estimativa para o dólar no fim de 2023 diminuiu de R$ 5,20 para R$ 5,15. Para 2024, a expectativa continuou em R$ 5,20, assim como para o fim de 2025.

