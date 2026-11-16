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Mercado Financeiro Projeção para o dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,35 para R$ 5,40 no Focus do BC Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária avançou de R$ 5,40 para R$ 5,50

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40. Há um mês, era de R$ 5,13.

Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária avançou de R$ 5,40 para R$ 5,50.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 aumentou de R$ 5,40 para R$ 5,45. Há quatro semanas, era de R$ 5,22.

A projeção para o fim de 2028 passou de R$ 5,45 para R$ 5,48. Há um mês, era de R$ 5,29.

A estimativa para 2029 seguiu em R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,30.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.



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