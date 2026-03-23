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Agropecuária Projeto amplia cultivo de palma forrageira no Semiárido com apoio da Sudene Iniciativa prevê novas áreas de plantio e distribuição de sementes para fortalecer a agropecuária

O cultivo de palma forrageira começou a ser ampliado em municípios do Semiárido nordestino a partir de um projeto apoiado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional do Semiárido. A iniciativa integra as ações da Rede Palma e do Programa Inova Palma, voltadas ao fortalecimento da produção rural e à convivência com as condições climáticas da região.

Os primeiros plantios foram iniciados em fevereiro, nos municípios de São José do Seridó, Apodi, Equador e Quixeramobim, com novas áreas em implantação em Iguatu. Ao todo, o projeto prevê a criação de 18 unidades de multiplicação, cada uma com 0,75 hectare, distribuídas em municípios do Nordeste e também em Minas Gerais.

A palma forrageira é considerada estratégica para a alimentação animal, sobretudo em períodos de estiagem, por sua resistência à seca e capacidade de armazenamento de água. A variedade utilizada no projeto é a Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta), conhecida por sua resistência à cochonilha-do-carmim, uma das principais pragas que afetam a cultura.

De acordo com a pesquisadora do INSA e coordenadora do projeto, Jucilene Araújo, duas unidades já foram implantadas, com o plantio de cerca de 165 mil raquetes-semente. A expectativa é que, após o desenvolvimento das áreas, o material seja distribuído a produtores rurais, permitindo a expansão gradual do cultivo. A meta é alcançar a distribuição de até 18 milhões de raquetes ao longo da execução.

Segundo o coordenador do programa Inova Palma, o engenheiro agrônomo José Aíldo, a iniciativa busca atender a uma demanda já identificada na região.

“A ampliação das áreas de plantio contribui para garantir a continuidade do projeto e fortalecer a produção ao longo dos próximos anos”, afirmou.

Além da implantação das unidades, o projeto inclui ações de capacitação, como dias de campo, cursos e visitas técnicas, com foco na difusão de práticas produtivas mais eficientes. Como contrapartida, os produtores beneficiados deverão devolver parte das raquetes recebidas, contribuindo para a sustentabilidade da iniciativa.

Com investimento de R$ 2,6 milhões, a ação busca ampliar a oferta de alimento para rebanhos, reduzir os impactos das secas e fortalecer a agropecuária no Semiárido brasileiro.

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