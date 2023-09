A- A+

BARES E RESTAURANTES Projeto de capacitação "Na Estrada com Sebrae e Abrasel" inicia suas atividades Ação é voltada para empresários do setor de alimentação fora do lar

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel em PE) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae/PE) estão lançando o projeto "Na Estrada com Sebrae e Abrasel". Segundo informações da organização, o projeto irá promover a capacitação para empresários do setor de alimentação fora do lar em diversos municípios de Pernambuco. A edição atual do projeto terá como tema "Do Litoral ao Sertão".

Durante um período de dois meses, o projeto percorrerá nove municípios pernambucanos, a saber: Ilha de Itamaracá (18/09), Ipojuca (19/09), Caruaru (20/09), Garanhuns (21/09), Vitória de Santo Antão (26/09), Cabo de Santo Agostinho (27/09), Petrolina (09/10), Araripina (10/10) e Fernando de Noronha (17/10).

Ao longo das atividades do "Na Estrada", serão abordados diversos temas relevantes para o setor de alimentação fora do lar, incluindo gestão de pessoas, gestão financeira, turismo gastronômico e opções de financiamento, entre outros. Além disso, haverá oportunidades para rodadas de negócios, permitindo que as empresas participantes interajam com o público de cada cidade.

Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, destacou que a missão da Abrasel é "representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, contribuindo para o empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida no País". O projeto "Na Estrada" visa fornecer capacitação e orientação para empresários do setor em diversos municípios de Pernambuco, promovendo o desenvolvimento econômico e social do estado.

As palestras do projeto serão ministradas pela Produz Consultoria, uma empresa especializada em gestão voltada para o setor de alimentos e com ampla experiência de mercado. Os tópicos abordados enfatizam a importância da gestão eficaz para alcançar resultados mais lucrativos nos negócios gastronômicos.

Após os eventos, serão realizadas ações de acompanhamento de resultados, incluindo um curso gratuito de "Boas Práticas em Manipulação de Alimentos" com certificado emitido pela Abrasel. Este curso estará disponível para até cinco funcionários de cada CNPJ participante do projeto, beneficiando aproximadamente 4.300 colaboradores.

Além disso, será criada uma linha de comunicação via WhatsApp para enviar notícias e atualizações sobre as ações da Abrasel e seus parceiros, bem como a disponibilização gratuita de um diagnóstico de debilidades e oportunidades de melhoria para cada empresa dentro da "Plataforma Mundo R". Para isso, as participantes serão convidadas a responder a uma pesquisa durante o evento, conduzida pela ferramenta AIR (Avaliação Inteligente de Restaurantes), que utiliza robôs inteligentes para avaliar o negócio com base em cinco pilares: planejamento, financeiro, operações, força de vendas e entrega.

Rhaissa Soares, diretora executiva da Abrasel em Pernambuco, reforçou que o projeto "Na Estrada com Sebrae e Abrasel" se concentra na profissionalização, fortalecimento e desenvolvimento dos negócios de alimentação fora do lar, especialmente para micro e pequenas empresas. A iniciativa visa aumentar a competitividade desses negócios no mercado, promovendo um relacionamento acessível, integrado, resolutivo, ágil e transformador.

O projeto também conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Banco do Nordeste (BNB) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Para obter mais informações sobre o "Na Estrada com Sebrae e Abrasel" e as ações da Abrasel em Pernambuco, você pode entrar em contato pelo telefone (81) 9 9139.1675 ou visitar o site www.pe.abrasel.com.br.

Veja também

Justiça Zanin segue ministros, e STF tem 8 votos pela validade da contribuição assistencial para sindicatos