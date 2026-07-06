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Energia Projeto de eficiência energética moderniza unidades dos Correios em Pernambuco Investimento da Neoenergia prevê economia superior a 200 MWh por ano e implantação de energia solar

Os Correios em Pernambuco passarão por um processo de modernização da infraestrutura energética por meio de um projeto de eficiência energética desenvolvido pela Neoenergia Pernambuco. A iniciativa prevê investimentos de R$ 782,9 mil em melhorias nos sistemas de climatização, iluminação e na implantação de uma usina solar fotovoltaica.

O projeto integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como objetivo reduzir o consumo de energia, diminuir custos operacionais e ampliar o uso de fontes renováveis na instituição.

De acordo com a Neoenergia, a expectativa é que as intervenções proporcionem uma economia superior a 207 MWh por ano, volume suficiente para abastecer aproximadamente 1,8 mil unidades consumidoras residenciais no Estado durante o mesmo período.

Entre as ações previstas está a substituição de 17 aparelhos de ar-condicionado por equipamentos mais eficientes, medida que deverá gerar uma economia anual de 54,12 MWh. Também serão substituídas 406 luminárias por modelos de maior eficiência energética, com redução estimada de 13,70 MWh por ano no consumo de eletricidade.

Outra etapa do projeto será a instalação de uma usina solar fotovoltaica com potência de 85,80 kWp, capaz de gerar cerca de 139,52 MWh anuais de energia limpa. A iniciativa busca reduzir a dependência da rede elétrica convencional e ampliar a participação de fontes renováveis no consumo energético dos Correios.

Segundo a engenheira de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Erika Carvalho, a iniciativa vai além da redução no consumo de energia.

"Mais do que reduzir o consumo de energia, esse projeto promove uma modernização completa da infraestrutura energética dos Correios. Estamos levando soluções mais eficientes, equipamentos de última geração e energia solar para uma instituição que presta um serviço essencial à sociedade. É um investimento que gera benefícios econômicos e ambientais de longo prazo", afirmou.

A Neoenergia informou que o projeto faz parte das ações voltadas à promoção do consumo consciente de energia e à melhoria da eficiência energética em instituições públicas e de interesse social. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.

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