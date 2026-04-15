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pldo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê dívida bruta de 86,0% do PIB em 2027 Em 2026, esse número é projetado em 83,6% do PIB, ante 78,6% do PIB em 2025

O governo atualizou a projeção para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) para os próximos 10 anos. A estimativa é de que agora ela chegará ao pico, em 87,8% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2029. No final do ciclo, em 2036, a projeção é que ela chegue a 83,4% do PIB.

Para o próximo ano, a estimativa é de que a dívida bruta alcance 86% do PIB. Em 2026, esse número é projetado em 83,6% do PIB, ante 78,6% do PIB em 2025.

A nova previsão consta da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, apresentada nesta quarta-feira pelo Ministério do Planejamento. A previsão é que a dívida bruta alcance 87,3% do PIB em 2028, 87,8% do PIB em 2029, quando começa a trajetória de queda, e 87,5% do PIB em 2030.

O PLDO também conta com uma previsão de trajetória para a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Em 2025, ela seria de 65,2% do PIB, passando para 70,6% em 2026, 70,3% em 2027, 75,1% em 2028, 76,1% em 2029 e atingindo o pico em 2030, com 76,2% do PIB. A partir de 2031, começa a trajetória de queda, com a DLSP indo a 75,9% do PIB. Em 2036, ela deve ir a 73,4% do PIB.

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