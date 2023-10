Projeto de Pedagogia Ambiental rende prêmio internacional ao Porto de Suape

A- A+

O Porto de Suape foi agraciado, pelo terceiro ano consecutivo, com premiação internacional concedida pela Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA). O projeto Pedagogia Ambiental, que já contemplou quase seis mil pessoas no território estratégico do atracadouro pernambucano, foi o vencedor da edição 2023 do Prêmio Farol da AAPA para Melhoria Ambiental Geral na categoria “Conscientização, Educação e Envolvimento das Partes Interessadas”.

A cerimônia aconteceu durante a 112ª Convenção Anual da AAPA, ocorrida no Gaylord Rockies Resort & Convention Center, em Aurora, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e contou com a presença de representantes de dezenas de países. O programa Lighthouse Awards da AAPA reconhece a inovação e a excelência em toda a indústria portuária e conta com um conceituado painel de jurados. Os cursos de pedagogia ambiental ofertados por Suape têm o objetivo de conscientizar e capacitar moradores da região para engajá-los na compreensão dos desafios ambientais e na adoção de práticas ecológicas para o bem-estar da sustentabilidade local.

“A estatal desenvolve, periodicamente, ações que contemplam a Zona de Preservação Ecológica, que ocupa 59% dos 17,3 mil hectares do território do complexo. Na área, há 17 comunidades. Essa nova premiação é um grande reconhecimento dos esforços da empresa no desenvolvimento de ações socioambientais em sintonia com as boas práticas da Agenda ESG (sigila em inglês para gestão ambiental, social e de governança)”, pontua o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot.

A AAPA representa cerca de 130 autoridades portuárias do continente americano e fomenta iniciativas que ajudam a promover os interesses comuns dos parceiros e a gerar valor econômico e social para as comunidades em que os atracadouros estão inseridos. A instituição internacional representa os portos públicos dos Estados Unidos, Canadá e de países da América Latina e do Caribe.

“Os participantes do projeto são estudantes, servidores das prefeituras da região, professores e residentes nas comunidades inseridas no território estratégico de Suape. Os temas do projeto estão relacionados ao desenvolvimento da educação ambiental com enfoque nas questões socioambientais, emergência climática, resíduos sólidos, conservação e recuperação dos recursos naturais da região”, ressalta o diretor de Sustentabilidade do atracadouro, Carlos Cavalcanti.

ENGAJAMENTO

A docente Sandra Lopes, uma das profissionais envolvidas na realização dos cursos, considera o programa Pedagogia Ambiental de fundamental importância para o engajamento das comunidades de Suape nas ações de sustentabilidade. “É um processo de transformação com alcance amplo, ajudando a formar multiplicadores nas comunidades para ampliar a conscientização coletiva em torno da preservação do meio ambiente. “Os alunos são comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Os resultados são muito benéficos para o ecossistema local”, ressalta.

A aluna Rosana de Lima, moradora da Vila Nova Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, participa pela segunda vez do programa. “São cursos muito produtivos. O primeiro que eu me inscrevi, sobre a temática de resíduo sólido, me incentivou a criar uma campanha de coleta seletiva no meu bairro com a ajuda de outros vizinhos. O intuito era colaborar com a Novaclau Recicla, empresa de reciclagem criada com o apoio de Suape. “Hoje, temos 14 famílias participando do projeto, separando em casa o lixo orgânico do lixo reciclável, contribuindo para reduzir o descarte de detritos na natureza e para a geração de renda da cooperativa. Agora, a meta é ampliar o número de participantes”, anuncia, orgulhosa.

PROJETO

Os cursos de pedagogia ambiental acontecem, em média, três vezes por ano. Desde 2010, ano em que o projeto foi lançado, já foram contempladas 5.844 pessoas, todas moradoras dos municípios que fazem parte do território estratégico, como Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Escada, Ribeirão, Rio Formoso e Barreiros. Na programação do programa, são ofertados cursos, minicursos e oficinas que abordam temas como restauração florestal, gestão de resíduos sólidos, licenciamento ambiental, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU) e ESG, além de agricultura sustentável e nascentes.

Veja também

Imposto Predial Territorial Urbano População tem até o dia 31 deste mês para incluir CPF em Notas Fiscais e garantir desconto no IPTU