Pernambuco Projeto "Declare Certo" oferece orientações sobre a declaração do Imposto de Renda, no Recife e RMR Iniciativa também oferece orientações sobre a destinação Solidária do Imposto de Renda 2025

O projeto Declare Certo – IRPF do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (Sescap-PE), esclarece dúvidas e oferece orientações gratuitas sobre a destinação Solidária do Imposto de Renda 2025, em shoppings e home centers do Recife e da Região Metropolitana (RMR), a partir desta sexta-feira (21).

A iniciativa, que chega à sua 14ª edição, visa ajudar e orientar os contribuintes no preenchimento de declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, com o objetivo de reduzir o número de processos de pernambucanos que caem na malha fina da Receita Federal.

O primeiro espaço a receber o serviço é o Home Center da Ferreira Costa, na Tamarineira, Zona Norte do Recife. O atendimento acontece nesta sexta, das 9h às 20h, e nos próximos dias 3 e 4 de abril, no mesmo horário.

Além do home center, o atendimento também acontecerá no Shopping Plaza, no Recife; e no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, RMR, ambos durante o mês de abril.

Os atendimentos são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao Sescap-PE.

Além de esclarecer dúvidas, o serviço também realizará orientações sobre a campanha “Eu sou cidadão solidário”. Ao preencher a declaração, o contribuinte tem a opção de destinar parte do imposto (que iria diretamente para os cofres públicos), diretamente para instituições do terceiro setor no município, para ajudar projetos sociais e culturais.

O projeto é do Sescap-PE conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE).

Confira as datas e locais do atendimento

21/03 | 9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira

3 e 4/04 | 9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira

9 e 10/04 | 10h às 20h – Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho)

10 e 11/04 | 9h às 20h – Shopping Plaza

16 e 17/04| 10h às 20h – Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho)

