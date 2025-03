A- A+

IMPOSTO DE RENDA Recife: projeto "Declare Certo" oferece atendimento gratuito sobre Imposto de Renda 2025 Ação ocorre nesta quinta (20) e sexta (21), no Piso L1 da Ferreira Costa, no bairro da Tamarineira

O Projeto Declare Certo vai oferecer, nesta quinta (20) e sexta (21), atendimento gratuito para esclarecer dúvidas e orientar a população pernambucana sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025.

A ação acontece das 9h às 20h, na Ferreira Costa da Tamarineira, localizada na rua Cônego Barata, 275, no Piso L1.

O objetivo é auxiliar os contribuintes no preenchimento correto da declaração, reduzindo o risco de pendências com a Receita Federal.

Além disso, o projeto orienta sobre a possibilidade de destinar parte do imposto devido para instituições de caridade. O atendimento será realizado por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao SESCAP-PE.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (SESCAP-PE) e conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE).





