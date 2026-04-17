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inovação Projeto do Ministério das Comunicações deve certificar até 3 mil estudantes na área de tecnologia Carreta Digital atende em Pernambuco unidades da rede estadual com oferta de ensino em tempo integral

Um projeto do Ministério das Comunicações prevê certificar até 3 mil estudantes em Pernambuco na área de tecnologia. A Carreta Digital, realizada em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), formou, até agora, 11 mil jovens em todo o país.

As unidades atendidas em Pernambuco integram a rede estadual com oferta de ensino em tempo integral. A proposta combina formação prática e inclusão produtiva, com cursos como robótica, manutenção de celulares e montagem de computadores de alto desempenho, dentro de um espaço maker instalado

em um caminhão adaptado.



De acordo com o Ministério, a presença do projeto nesses espaços reforça a estratégia de levar capacitação tecnológica a jovens que, muitas vezes, têm pouco acesso a laboratórios e cursos especializados. O projeto soma 838 alunos formados em Pernambuco.

Desde 14 de abril, a Carreta Digital está estacionada em um complexo educacional formado pela Escola de Referência em Ensino Médio Sizenando Silveira e pela EREM Sylvio Rabello, no centro do Grande Recife.



Em Pernambuco, o projeto começou nas unidades do Compaz da capital. A operação no estado deve alcançar também Petrolina e outras cidades até dezembro de 2026.



Nacionalmente

No cenário nacional, o Ministério das Comunicações informou que a Carreta Digital encerrou 2025 com mais de 11 mil pessoas formadas em diferentes regiões do Brasil. Lançado em setembro de 2024, o projeto se consolidou como uma política pública de alcance nacional, com passagens por Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Maranhão.



Em 2026, a meta do programa é ultrapassar 20 mil capacitações em todo o país. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades de trabalho e renda.



“Começamos a Carreta Digital como um projeto piloto em quatro estados e, em pouco tempo, expandimos a atuação do programa. Um jovem com formação adequada em tecnologia tem mais chances de conquistar o primeiro emprego, gerar renda e crescer profissionalmente”, afirmou.

Já a coordenadora executiva do projeto, Aline Marcon, reforçou o caráter social e transformador da ação.



“A RBCIP tem o compromisso de tirar a inovação dos laboratórios e levá-la para onde ela é mais necessária: no coração das comunidades brasileiras. A Carreta Digital não é apenas um laboratório itinerante. É uma ponte direta para o mercado de trabalho e para a cidadania digital”, disse.



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