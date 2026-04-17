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Projeto do Ministério das Comunicações deve certificar até 3 mil estudantes na área de tecnologia

Carreta Digital atende em Pernambuco unidades da rede estadual com oferta de ensino em tempo integral

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Carreta Digital deverá contemplar até 3 mil estudantes em PernambucoCarreta Digital deverá contemplar até 3 mil estudantes em Pernambuco - Foto: Divulgação

Um projeto do Ministério das Comunicações prevê certificar até 3 mil estudantes em Pernambuco na área de tecnologia. A Carreta Digital, realizada em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), formou, até agora, 11 mil jovens em todo o país.

As unidades atendidas em Pernambuco integram a rede estadual com oferta de ensino em tempo integral. A proposta combina formação prática e inclusão produtiva, com cursos como robótica, manutenção de celulares e montagem de computadores de alto desempenho, dentro de um espaço maker instalado
em um caminhão adaptado.

De acordo com o Ministério, a presença do projeto nesses espaços reforça a estratégia de levar capacitação tecnológica a jovens que, muitas vezes, têm pouco acesso a laboratórios e cursos especializados. O projeto soma 838 alunos formados em Pernambuco.

Desde 14 de abril, a Carreta Digital está estacionada em um complexo educacional formado pela Escola de Referência em Ensino Médio Sizenando Silveira e pela EREM Sylvio Rabello, no centro do Grande Recife.

Em Pernambuco, o projeto começou nas unidades do Compaz da capital. A operação no estado deve alcançar também Petrolina e outras cidades até dezembro de 2026.

Nacionalmente
No cenário nacional, o Ministério das Comunicações informou que a Carreta Digital encerrou 2025 com mais de 11 mil pessoas formadas em diferentes regiões do Brasil. Lançado em setembro de 2024, o projeto se consolidou como uma política pública de alcance nacional, com passagens por Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Maranhão.

Em 2026, a meta do programa é ultrapassar 20 mil capacitações em todo o país. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades de trabalho e renda.

“Começamos a Carreta Digital como um projeto piloto em quatro estados e, em pouco tempo, expandimos a atuação do programa. Um jovem com formação adequada em tecnologia tem mais chances de conquistar o primeiro emprego, gerar renda e crescer profissionalmente”, afirmou.

Já a coordenadora executiva do projeto, Aline Marcon, reforçou o caráter social e transformador da ação.

“A RBCIP tem o compromisso de tirar a inovação dos laboratórios e levá-la para onde ela é mais necessária: no coração das comunidades brasileiras. A Carreta Digital não é apenas um laboratório itinerante. É uma ponte direta para o mercado de trabalho e para a cidadania digital”, disse.
 

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