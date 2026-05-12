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TURISMO Projeto promove série de oficinas e visitas técnicas voltadas ao turismo de Fernando de Noronha Iniciativa busca transformar turismo da ilha diante do aumento de visitantes e da pressão sobre os recursos naturais

O Projeto Golfinho Rotador, patrocinado pela Petrobras, deu início a uma série de oficinas e visitas técnicas voltadas a quem da atividade turística na Ilha de Fernando de Noronha. A intenção é fazer com que o material saia da teoria e faça parte do cotidiano, incentivando a gestão de resíduos e o consumo consciente de recursos naturais.

De acordo com o projeto, ao longo deste ano, quatro pousadas foram visitadas e estão em acompanhamento. O monitoramento inclui o uso de água e energia e a organização de alguns processos internos.

Simultaneamente, um grupo de 15 condutores participou de uma formação para ampliar o alcance das discussões para além dos meios de hospedagem. A agenda segue com oficinas voltadas a empresas de passeio de barco, especialmente as que operam embarcações a motor, um segmento sensível dentro do ecossistema marinho da ilha.

Grupo de 15 condutores participou de uma formação realizada na Associação dos Condutores e Divulgadores de Informações Turísticas de Fernando de Noronha

Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico Local de Turismo mostram o peso das atividades na ilha.

Atualmente, Noronha conta com 228 meios de hospedagem em funcionamento, que somam 1.596 quartos e 3.977 leitos. Esse segmento emprega 936 trabalhadores fixos e 180 temporários. Quando somados aos estabelecimentos de alimentação e bebidas, o turismo chega a gerar 1.687 empregos diretos.

No campo gastronômico, são 99 bares e restaurantes, com capacidade para atender até 4.619 clientes sentados e um total de 779 funcionários entre permanentes e temporários.

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha recebeu 139.901 visitantes em 2025, um recorde histórico que ultrapassa o limite anual de 132 mil pessoas previsto no acordo de gestão compartilhada da ilha.

Segundo a coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto, Cynthia Gerling, diante do cenário de intensa movimentação turística, o desafio é transformar o conhecimento em ações práticas.

"Segundo a Organização Mundial de Turismo, por conta da pressão dos clientes e investidores, o empreendimento que não tiver práticas sustentáveis, estará fora do mercado europeu em dois anos. Já iniciamos as visitas nas pousadas e realizamos a formação com os condutores, e vamos seguir com as empresas de passeio de barco. A ideia é que o guia se transforme em ferramenta de gestão, ajudando a reduzir impactos e a organizar melhor as atividades em um território tão sensível”, afirmou.

A iniciativa retoma uma experiência anterior do projeto. O novo guia amplia o olhar para outros atores do turismo local, incorporando barracas de praia, sedes administrativas e diferentes tipos de serviço, em um cenário em que a atividade cresce e se diversifica.

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