A- A+

Empreendedorismo Projeto nacional dará consultoria gratuita a micro, pequenos e MEIs de Pernambuco São 30 vagas e as inscrições podem ser feitas até sexta (7). Em Pernambuco, a iniciativa conta com apoio da CDL Recife. A programação envolve palestras, worshops, oficinas e consultoria individual

Micro, pequenas empresas e Microempreendedores individuais podem contar com um projeto de consultoria gratuita e virtual, chamado Varejo Inteligente, que está com inscrições abertas até esta sexta-feira (07), com 30 vagas no estado para empresas varejistas e de serviços.

A iniciativa do Sebrae nacional, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Recife (CDL Recife), serve para acolher e ajudar empresários em suas dificuldades, além de organizar soluções para a melhora dos negócios.

O programa possui duração de dez meses e envolve palestras, workshops, oficinas práticas e consultorias individuais. Além disso, o evento final promete reunir empresas e startups para sugerir soluções, com base nas demandas levantadas durante a execução do projeto.

De acordo com o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, a intenção do Varejo Inteligente é desmistificar o conceito de inovação, que nem sempre está ligado à tecnologia.

“É uma mudança de processos, na forma como a empresa se relaciona com os clientes, como expõe e vende o produto. É promover um diferencial competitivo, por meio da inovação”, disse.

O diretor contou que, entre os desafios já externados pelas empresas estão dificuldade no planejamento financeiro, gestão de tempo, formação de equipe coesa, precificação, formação e gerenciamento de estoque.

Podem se inscrever micro e pequenos negócios, inclusive MEIS, desde que atendam alguns critérios. Entre eles, ter CNPJ ativo na Receita Federal, faturamento anual de até R$4,8 milhões e disponibilidade de tempo para interagir.

Em Pernambuco, podem se inscrever empresas da Região Metropolitana do Recife e do interior.

“Já há 14 empresas qualificadas no Estado, distribuídas entre Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo e de Ouricuri e dos segmentos de hotelaria, petshop, produtos para Odontologia e de confecção”, adiantou Thales Leal, consultor de inovação da CDL Recife e responsável por selecionar as empresas inscritas no Estado.

Os interessados podem se inscrever pelo site: varejointeligentebrasil.com.br e preencher um formulário. Outras Informações sobre o Varejo Inteligente pelo telefone: (81) 3418.1101 ou pelo e-mail: [email protected]

Veja também

REDES SOCIAIS Musk troca avatar do Twitter por cachorro símbolo do Dogecoin; valor da criptomoeda dispara