inss

Projeto que combate fraudes ao INSS inclui dispositivo que recria desconto cancelado pelo governo

Enquanto proíbe cobranças associativas, texto libera adiantamentos com risco de endividamento

Prédio do INSS em Brasília Prédio do INSS em Brasília  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, um dispositivo que pode recriar uma modalidade de desconto em benefícios do INSS que já havia sido suspensa pelo instituto. A medida autoriza a dedução de parcelas de antecipação de aposentadorias e pensões diretamente da folha de pagamento, enquanto revoga a possibilidade de descontos para associações e entidades — alvo de irregularidades investigadas na Operação Sem Desconto, que apurou desvios de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

O texto, aprovado por 259 votos a 126, contou com apoio de deputados do centrão e da oposição. A base aliada do governo tentou derrubar a inclusão da autorização por meio de destaque, sem sucesso. A proposta ainda precisa passar pelo Senado.

— Não há nada nele (texto) escrito sobre a antecipação ser no mês, nada, absolutamente nada. O tal programa Meu INSS já não existe mais. Então, a lei vale, não na intenção do relator, mas no texto: “A amortização de operações de antecipação de benefícios previdenciários” — pontuou o deputado Rogério Correia (PT-MG) durante a sessão no plenário.

— Isso significa que os bancos vão criar uma nova operação, muito pior do que o crédito consignado. O crédito consignado tem limite de juros, que hoje estão em torno de 1,8%. O relator não permitiu que fosse colocada a frase "sem encargos financeiros para o beneficiário", ou seja, o aposentado. Como isso não ocorreu, vai ser um novo programa para os banqueiros. Isto aqui é o "pró-banqueiro" — completou Correa.

O relator do projeto, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), explicou que a retirada do trecho que proibia a cobrança de encargos financeiros foi feita a pedido da Casa Civil em acordo com líderes partidários.

— Se o deputado Rogério quer culpar alguém, que bata da porta do Rui Costa — disse Forte.

Histórico da suspensão

A decisão do Congresso ocorre apenas alguns meses após o INSS suspender, em maio, a concessão de antecipações salariais para aposentados, após denúncias de cobrança indevida de taxas e descumprimento de normas do instituto. Na ocasião, a Febraban e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) alertaram que a flexibilização do programa poderia gerar custos acima do crédito consignado e aumentar o endividamento dos beneficiários.

O programa de antecipação, criado por instrução normativa do INSS em novembro do ano passado, inicialmente permitia a antecipação de até R$ 150 por mês, sem custo para o beneficiário, descontado na folha do mês seguinte. O valor poderia ser recebido apenas por meio de um cartão físico, com chip e senha, vedando qualquer cobrança de taxas, tarifas ou juros. A ideia era funcionar como um “vale” para situações emergenciais.

Em fevereiro, porém, o valor da antecipação foi elevado para R$ 450, e o INSS passou a permitir o uso de outros meios para o crédito, desde que a contratação fosse feita por biometria.

Em abril, durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) — dias após o início da Operação Sem Desconto — representantes da Febraban pediram suspensão imediata do serviço, argumentando que havia cobrança de juros de até 5% e que os bancos não haviam sido consultados na formulação do produto. Eles alertaram que, se a antecipação fosse considerada uma operação de crédito, seria necessária a cobrança de IOF e o cumprimento de uma série de regras reguladas pelo Banco Central.

Riscos para os aposentados

A aprovação do dispositivo reacende os alertas sobre os riscos de superendividamento. A medida também prevê que o INSS deve restituir eventuais descontos indevidos caso a instituição financeira ou entidade não o faça em até 30 dias, reforçando o papel do órgão como garantidor dessas operações, o que especialistas consideram problemático.

O relator do projeto argumenta que a medida facilita o acesso a recursos em situações emergenciais, mas críticos alertam que a autorização sem limites claros de juros ou encargos financeiros cria um mecanismo de endividamento acelerado para aposentados e pensionistas.

Em nota, a Febraban afirmou que não atuou pela criação desse novo produto nem recebeu demandas de seus associados para isso. A federação declarou ter “preocupação com a criação de um novo produto que possa gerar maior comprometimento da renda do aposentado e risco de superendividamento”.

Segundo a entidade, o crédito consignado do INSS já é a linha mais barata do mercado, permitindo que o aposentado comprometa até 35% do benefício em parcelas.

“Um novo produto que permita um endividamento adicional do benefício do aposentado e que apresente taxas superiores às do consignado poderá trazer um descontrole financeiro e prejuízos relevantes a públicos mais vulneráveis.”, diz a nota. A federação defende que “a oferta de crédito consciente e sustentável seja o principal foco de qualquer mudança regulatória”.

