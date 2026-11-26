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Investimentos Projeto Revive prevê R$ 9 milhões em investimentos privados no Forte Orange, em Itamaracá Concessão de 30 anos permitirá exploração turística da Fortaleza de Santa Cruz; leilão está previsto para fevereiro de 2027. Programa federal reúne mais de R$ 72,2 milhões em investimentos nos dois primeiros editais

A Fortaleza de Santa Cruz de Itamaracá, conhecida como Forte Orange, deverá receber aproximadamente R$ 8,9 milhões em investimentos privados por meio do Projeto Revive Brasil. O edital de concessão do equipamento histórico foi apresentado nesta quinta-feira (26), no Recife, pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. A proposta prevê a transferência da exploração turística do espaço à iniciativa privada pelo período de 30 anos, mantendo a propriedade do imóvel sob responsabilidade da União.

O leilão para definir a empresa concessionária está previsto para fevereiro de 2027, na B3, em São Paulo. O modelo será de concorrência pública, com seleção da proposta de maior oferta, conforme as regras estabelecidas no edital, publicado em 16 de novembro. A concessão permitirá que a empresa vencedora explore economicamente o equipamento, com possibilidades de instalação de restaurantes, espaços para recepções e outras atividades voltadas ao turismo.

Segundo o ministro, o projeto foi estruturado a partir de estudos de viabilidade econômica realizados em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e órgãos do governo federal.

“Esse edital prevê um acordo de R$ 9 milhões, porque tem uma potencialidade de serem construídos restaurantes, casas de recepções, para fomentar o turismo do município de Itamaracá e de toda a região”, afirmou Feliciano.

Investimentos ultrapassam R$ 72 milhões

O edital pernambucano integra a fase inicial do Revive Brasil, que já conta com duas concessões anunciadas. A primeira foi a da Fazenda Pau D'Alho, localizada em São José do Barreiro, no interior de São Paulo, apresentada na segunda-feira (23), com previsão de R$ 63,2 milhões em investimentos privados e prazo de concessão de 35 anos.

Somados, os dois projetos representam mais de R$ 72,2 milhões em aportes previstos. Desse total, aproximadamente R$ 63,2 milhões serão destinados à fazenda paulista e R$ 8,9 milhões ao Forte Orange, em Pernambuco.

O programa tem como referência uma experiência desenvolvida em Portugal e busca recuperar imóveis históricos da União que estão sem utilização. A proposta é permitir que empresas privadas assumam os custos de restauração, conservação e manutenção, em troca do direito de exploração turística e econômica dos espaços durante o período contratual.

Turismo e geração de renda

A expectativa do Ministério do Turismo é que a concessão contribua para ampliar a circulação de visitantes em Itamaracá e movimentar a economia do Litoral Norte pernambucano. A instalação de novos serviços turísticos poderá estimular setores como alimentação, comércio, hospedagem e atividades culturais.

Questionado sobre a participação de comerciantes e trabalhadores locais, Feliciano explicou que a seleção da concessionária será feita por concorrência pública e que caberá à empresa vencedora definir as operações comerciais dentro do equipamento.

O ministro afirmou que a intenção é beneficiar também os trabalhadores e empreendedores do entorno, com o aumento da movimentação turística e o fortalecimento da cadeia produtiva local.

Além dos dois primeiros editais, o governo federal identificou sete projetos iniciais com potencial para integrar o Revive Brasil. Outros espaços públicos históricos estão em fase de estudos para futuras concessões.

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