Empreendedorismo Projeto Somos Uôge lança o workshop Conexões Criativas Primeiro encontro foi realizado na tarde da última quinta (2), em Boa Viagem

O Projeto Somos Uôge promoveu o workshop Conexões Criativas, na última quinta (2), na Arbor Cortinas, em Boa Viagem. A iniciativa tem por objetivo fortalecer e dar visibilidade a pequenos negócios da economia criativa e circular, criando pontes entre empreendedores e corporações.

Na primeira etapa, houve uma escuta ativa junto aos empreendedores para conhecer seus negócios e processos, seguida de uma mentoria para os participantes elaborarem apresentações e pitches. A ideia serve de base para a segunda etapa, a ser realizada dentro de mais alguns dias, quando apresentarão seus produtos e serviços às corporações convidadas.

O Conexões Criativas é organizado pela Diretora da PRO Live MKT e idealizadora do Somos Uôge, Mariana Rocha, juntamente com a fundadora e CEO da Evoa Academy, Mariana Moura, a CEO da Arbor Cortinas e Love Trash, Isabel Nascimento, e da Secretária de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife, Isabella de Roldão.

“O foco principal está no S – Social, já que promove o fortalecimento de pequenos negócios locais, inclusão e geração de oportunidades. Contudo, por envolver empreendedores da economia criativa e circular, também há reflexos no E – Environmental, pois muitos negócios trabalham com sustentabilidade, reaproveitamento de materiais e responsabilidade socioambiental”, destacou a diretora.

Empreendedores

A primeira etapa foi fechada aos empreendedores selecionados da Escola de Empreendedorismo do Desenvolve Recife (Programa da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional). No processo, houve curadoria, apoio no acompanhamento de processos, criação do ambiente de integração entre parceiros, mentores e negócios locais, e registro e comunicação da experiência.

“É possível perceber que o fortalecimento do ecossistema empreendedor local desempenha um papel essencial ao estimular negócios criativos e sustentáveis. A conexão entre diferentes esferas, como empreendedores, corporações, poder público e sociedade, amplia as oportunidades reais de mercado, abrindo portas para pequenos produtores se tornarem fornecedores de grandes empresas. Além disso, valorizar a cultura e a identidade regional por meio de negócios enraizados em saberes locais, como artesanato, gastronomia e arte, é um aspecto que merece destaque”, completou Mariana.



