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NEGÓCIOS Projeto vai ampliar limite de faturamento e de contratação por MEIs, diz Motta Texto foi negociado com presidente Lula, mas valores não forma informados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que acertou com o presidente Lula permissão para que microempreendedores individuais (MEI) possam empregar mais de um trabalhador. A legislação hoje limita a contratação a apenas um empregado.

Além disso, Motta disse que o limite do faturamento anual do regime, em R$ 81mil, será elevado, mas não deu o novo número.

Projeto aprovado pelo Senado e enviado à Câmara eleva esse teto para R$ 130 mil, mas os deputados pressionam para subir o valor ainda mais. A equipe econômica resiste, por conta do custo fiscal.

Segundo Motta, o valor do teto ainda não está definido. Ele afirmou também que o aumento poderá ocorrer de forma gradual. Um projeto de lei vai definir esses detalhes.

"Nos próximos dias, vamos tratar da questão dos microempreendedores individuais. Hoje, esses empreendedores só podem empregar uma pessoa por carteira assinada. A ideia nossa é poder avançar, permitindo que esses empreendedores possam contratar mais pessoas, já que estamos reduzindo a jornada de trabalho", afirmou Motta, ao anunciar os detalhes do texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que acaba com a escala 6x1.

Motta afirmou que Lula está sensível ao pleito dos deputados para elevar o limite de faturamento do MEI.

"O presidente Lula está sensível a esse apelo feito por nós. É um apelo que praticamente une toda a casa", disse Motta.

Especialistas alertam que a ampliação do limite de faturamento do MEI pode agravar o déficit da Previdência porque a alíquota de contribuição, equivalente a 5% do salário mínimo, não cobre as despesas com benefícios no futuro.

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