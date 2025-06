A- A+

Sustentabilidade Projeto Vale Luz amplia descontos no valor da conta de energia durante a Semana do Meio Ambiente Os clientes da Neoenergia Pernambuco que entregarem latas de alumínio nas máquinas Retoma Machine pagarão R$ 0,30 a menos em suas contas, já as garrafas PETs darão um benefício de R$ 0,20

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, o valor do desconto nos valores de latas de alumínio e garrafas PETs recebidas pelo Projeto Vale Luz da Neoenergia Pernambuco será ampliado em 300%.

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira (5), os clientes poderão depositar os materiais até esta sexta-feira (6) em máquinas Retoma Machine, que estão presentes nos principais centros de compras da Região Metropolitana do Recife.

Caso o consumidor ainda não participe do Vale Luz, ele deve fazer o cadastro na própria máquina com as instruções necessárias para o registro.

Cada lata de alumínio terá um benefício de R$ 0,30 a menos no valor da conta de energia. Já as garrafas PETs entregues darão R$ 0,20 de desconto para os clientes.

“As pessoas que participarem ainda podem contribuir com instituições sem fins lucrativos. Para isso, basta realizar o depósito dos materiais e escolher uma das entidades disponibilizadas em uma lista na própria máquina. Tudo muito simples e intuitivo”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

As entregas realizadas em um dos cinco pontos fixos ou em alguma das 24 comunidades atendidas de forma itinerante permanecem com o mesmo valor estabelecido anteriormente.

Outros 29 pontos vão funcionar normalmente durante toda a semana, recebendo todos os materiais tradicionais do projeto, como papel, papelão, catemba, vidro, óleo de cozinha, material eletrônico, bateria de carro, latas de ferro, além das latas de alumínio e garrafas PETs.

Confira o endereço de todas as máquinas Retorna Machine em funcionamento na RMR:

Casa Zero

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30 (exceto feriado)

Endereço: Rua do Bom Jesus, 227 – Recife Antigo, Recife

Ponto de Referência: Espaço Neoenergia na Casa Zero

Shopping Guararapes

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. Barreto de Menezes 800, Jaboatão dos Guararapes, PE

Local: entrada D

Ferreira Costa – Imbiribeira

Horário de funcionamento: de acordo com o horário da loja

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife - PE

Local: ao lado do caixa eletrônico

Ferreira Costa – Tamarineira

Horário de funcionamento: de acordo com o horário da loja

Endereço: Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife - PE

Local: térreo - entrada da loja pelo estacionamento

Shopping Boa Vista

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife - PE

Local: em frente ao Dom Empada

Shopping Camará

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: R. Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe - PE

Local: ao lado da bilheteria do cinema

Shopping Patteo

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE

Local: Praça de Alimentação

Shopping Recife

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE

Local: Praça de Alimentação 4

Shopping Rio Mar

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE

Local: térreo - próximo à agência dos Correios



Veja também