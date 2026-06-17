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Projeto Projetos da Várzea recebem qualificação e investimento para fortalecer economia local Programa Territórios Regenerativos já capacitou mais de 100 empreendedores e acelera dez negócios de impacto na Zona Oeste do Recife

Ideias ligadas ao turismo comunitário, à bioeconomia, à agroecologia e à sustentabilidade estão se transformando em empreendimentos estruturados no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Por meio do programa Territórios Regenerativos (TR), iniciativa de desenvolvimento socioambiental do Grupo Cornélio Brennand, dez negócios locais participam atualmente da etapa de aceleração, recebendo capacitação, mentorias e investimento financeiro.

O programa busca impulsionar o empreendedorismo de impacto a partir das potencialidades do território, incentivando moradores a desenvolverem iniciativas que gerem renda, preservem o meio ambiente e fortaleçam a identidade local.

“Este é um projeto muito especial porque olha para o território e abre oportunidade para que moradores sejam capacitados, estimulados e estejam prontos para iniciar ou aprimorar negócios. É um trabalho que se volta diretamente a fomentar a economia local e abrir oportunidade coletiva”, destaca Paulina Sarubbi, diretora de Pessoas e Sustentabilidade do Grupo Cornélio Brennand.

Com duração de 12 meses, a trilha formativa é dividida em quatro etapas: sensibilização, ideação, incubação e aceleração. Ao longo do processo, os participantes acumulam cerca de 480 horas de aulas e mentorias. Além disso, o programa investiu R$ 55 mil em capital semente para apoiar o desenvolvimento dos empreendimentos, com média de R$ 5 mil por negócio.

Os empreendedores também participam de eventos e testam seus produtos e serviços junto a instituições parceiras, como Banco do Nordeste e Sebrae. Ao final desta edição, os dez negócios se juntarão aos seis formados na turma anterior, totalizando 16 iniciativas de impacto apoiadas pelo Territórios Regenerativos.

Entre os empreendimentos acelerados estão iniciativas voltadas à produção de alimentos a partir da biodiversidade local, fabricação de produtos agroecológicos, turismo de experiência, bioarquitetura, educação ambiental, apicultura, economia criativa e reaproveitamento de materiais, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento sustentável na Várzea.

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