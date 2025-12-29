A- A+

investimento Projetos de abastecimento rural do estado serão incluídos no Novo PAC Recursos vão beneficiar 38 mil pessoas do Sertão e Agreste pernambucanos

Os projetos de abastecimento em áreas rurais apresentados pela Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco (SRHS-PE) foram aprovados no processo de seleção das propostas de obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

As propostas estão incluídas no eixo Água para Todos. No total, serão investidos R$ 105 milhões.

“É uma grande vitória para Pernambuco e para nós, que fazemos a Secretaria, o fato de termos de que todos os nossos recursos pleiteados tenham sido contemplados. É o único estado do Nordeste que teve todos os projetos aprovados. É a segunda edição do Novo PAC que temos êxito. Na primeira edição, em 2024, nós recebemos R$ 48 milhões em investimentos. E agora, outros R$ 105 milhões. Este resultado premia todo o trabalho da equipe, não só da Secretaria, como das Prefeituras de Pernambuco, que também chegaram junto com suas demandas”, afirmou o Secretário Executivo de Saneamento do estado, Artur Coutinho.

Segundo o Ministério das Cidades, foram selecionados, prioritariamente, municípios que enfrentam maior escassez hídrica. Pernambuco teve aprovados 14 projetos de obras de abastecimento de água em áreas rurais, que beneficiarão 38 mil pessoas.

“Outro ponto importante que a gente consegue observar é que municípios de regiões muito distintas do estado foram beneficiados, do Agreste até o Sertão. Além disso, os recursos do Novo PAC 2 irão se somar aos investimentos já angariados pela pasta, tanto no Novo PAC 1 quanto no PROSAR [Programa de Saneamento Rural]. Uma soma que chega a R$ 753 milhões. Tudo para conseguirmos dar conta do Plano Regional de Saneamento”, acrescentou o secretário.

Seis regiões pernambucanas foram atendidas no Novo PAC 2: o Agreste Central, Agreste Meridional, Sertão do Moxotó, Sertão de Itaparica, Sertão do São Francisco e Sertão Central. O Agreste Central, região historicamente mais afetada pelo déficit hídrico, receberá R$ 16,9 milhões em investimentos para o reforço do abastecimento de água, nas cidades de Caruaru (R$ 6,5 milhões), Riacho das Almas (R$ 3,2 milhões) e Bezerros (R$ 7,2 milhões).

“É importante salientar que todos os projetos foram feitos aqui no nosso estado, pensando nas características de Pernambuco. E todos os esforços de busca de investimentos estão sendo feitos para que a universalização do saneamento seja concluída de forma que não deixe de fora as áreas rurais”, disse, por fim, Artur Coutinho.

